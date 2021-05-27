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В Червенском районе кабан напал на егеря: мужчина погиб
Источник материала: ОНТ
В Червенском районе погиб егерь – мужчина стал жертвой нападения дикого кабана. Об этом
Вечером 26 мая тело 43-летнего егеря обнаружили его коллеги из Червенского лесхоза. На теле мужчины имелись множественные раны. Как удалось выяснить прибывшей на место происшествия следственной группе, погибший вечером того же дня ушел в лес по рабочим вопросам и пропал. На месте трагедии был обнаружен телефон погибшего с записанным на него видеороликом, на котором был запечатлен момент нападения дикого кабана. После этого запись обрывалась.
По факту гибели мужчины СК инициировал проверку. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются работники лесхоза, изымается необходимая документация. Обстоятельства трагедии уточняются.
Фото: Freepik
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В Червенском районе погиб егерь – мужчина стал жертвой нападения дикого кабана. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси. Вечером 26 мая тело...
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