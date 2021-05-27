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Дожди, на выходных – похолодание. Прогноз погоды на 28 мая

27.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дожди, на выходных – похолодание. Прогноз погоды на 28 мая

Последний месяц весны выдался прохладным и дождливым. Вот и в ближайшие дни погода останется неустойчивой.

Завтра, 28 мая, на погодных условиях скажется влияние атмосферного фронта, который идет с территории Украины, станет поступать неустойчивая воздушная масса. Благодаря чему из-за облаков будет выглядывать солнце, но без осадков и гроз не обойдется, самые сильные ожидаются по юго-востоку.

В пятницу переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, по юго-востоку страны сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Влажность до 80%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

Утром температура от +12℃ по западу до +16℃ по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +16℃ по Гродненской области и до +21℃ – по Могилевской. К вечеру от +15℃ до +18℃.

В последние выходные мая станет немного прохладнее. Облачно с прояснениями. Температура ночью будет от +6℃ по западу до +14℃ по востоку страны, днем ожидается +14℃…+19℃. Почти повсеместно пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, временами порывистый. Ночью и утром слабый туман.

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Последний месяц весны выдался прохладным и дождливым. Вот и в ближайшие дни погода останется неустойчивой. Завтра, 28 мая, на погодных условиях скажется влияние...
 
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