Два человека погибли при пожаре в Лельчицком районе

Источник материала: ОНТ

При пожаре в жилом доме в Лельчицком районе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о горящем жилом доме по ул. Первомайской агрогородка Милошевичи поступило в экстренные службы в 23:06 26 мая. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тела двух погибших. Также от огня пострадала женщина 1973 года рождения, она была госпитализирована с ожогами.

Личности погибших в данный момент неизвестны. Причины пожара устанавливаются.

Фото: Freepik

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