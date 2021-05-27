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Два человека погибли при пожаре в Лельчицком районе

27.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два человека погибли при пожаре в Лельчицком районе

При пожаре в жилом доме в Лельчицком районе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о горящем жилом доме по ул. Первомайской агрогородка Милошевичи поступило в экстренные службы в 23:06 26 мая. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тела двух погибших. Также от огня пострадала женщина 1973 года рождения, она была госпитализирована с ожогами.

Личности погибших в данный момент неизвестны. Причины пожара устанавливаются.

Фото: Freepik

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При пожаре в жилом доме в Лельчицком районе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сообщение о горящем жилом...
 
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