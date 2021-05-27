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Два человека погибли при пожаре в Лельчицком районе
Источник материала: ОНТ
При пожаре в жилом доме в Лельчицком районе погибли два человека. Об этом
Сообщение о горящем жилом доме по ул. Первомайской агрогородка Милошевичи поступило в экстренные службы в 23:06 26 мая. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тела двух погибших. Также от огня пострадала женщина 1973 года рождения, она была госпитализирована с ожогами.
Личности погибших в данный момент неизвестны. Причины пожара устанавливаются.
Фото: Freepik
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При пожаре в жилом доме в Лельчицком районе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сообщение о горящем жилом...
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