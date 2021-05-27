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Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала»

27.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала»

Легендарный футболист и успешный тренер сообщил о своем решении и попрощался с игроками. 

Слухи об уходе французского специалиста ходили давно. Одной из причин считается то, что президент клуба – Флорентино Перес – не сдержал слово и не укомплектовал «Реал» звездами футбола, о которых просил Зидан.

Кроме того, впервые за 11 лет команда завершила сезон без трофеев. В Чемпионате Испании «Реал» уступил титул «Атлетико». Также «сливочные» не вышли в финал Лиги Чемпионов. 

Тем не менее работа Зинедина Зидана в «Реале» была успешной. За тренерскую карьеру в клубе Зидан выиграл немало титулов, в том числе три года подряд он приводил «Реал» к победе в Лиге Чемпионов и дважды выиграл чемпионат Испании.

Фото: Pinterest

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Легендарный футболист и успешный тренер сообщил о своем решении и попрощался с игроками.  Слухи об уходе французского специалиста ходили давно. Одной из причин...
 
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