Сила слова: первый Форум медийного сообщества проходит в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В каком направлении журналистике двигаться в эпоху цифровизации, обсуждают в Минске. Там проходит первый Форум медийного сообщества. В нем участвуют более 200 представителей СМИ. В программе – тренинги, лекции и дискуссии. Подробности рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Как в современных условиях обеспечить информационную безопасность – это главная тема для общения. На одной площадке руководители ведущих СМИ Беларуси и России. Приехали журналисты из регионов, медиаэксперты и блогеры.

Главный вопрос: какая журналистика нужна стране. Вечная проблема формы и содержания. Сейчас белорусские и российские СМИ постепенно переходят в цифровой формат работы. Но технологии принесли не только возможности, но и угрозу.

«Трансформация медиаполя Беларуси за последнее время достаточно очевидна. Есть, конечно, определенные вызовы, но медиасообщество наше с ними справляется. Мы будем больше делать акцент на практических и теоретических тренингах и лекциях», – констатировал министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов.

«Очень многое зависит от того, как оперативно, как точно, как достоверно мы расскажем нашим людям о том, что происходит. Я уже не говорю о том, что происходит вне территории Республики Беларусь, какую информационную атаку на нас предприняли», – отметил замглавы Администрации президента Республики Беларусь Игорь Луцкий.

В каком направлении двигаться, подскажет и сам зритель. В стране запустили систему медиаизмерений. Специальная программа и оборудование с максимальной точностью отслеживают телепредпочтения белорусов. Участвуют люди разных возрастов и профессий по всей стране.

«Это позволяет сегодня нашим телеканалам видеть востребованность их контента, видеть свою аудиторию. И тем самым улучшать качество контента», – объяснил генеральный директор ЗАО «МедиаИзмеритель» Александр Юшкевич.

Результаты измерений за май показали: «МИР» входит в топ-5 телеканалов, которые смотрят в Беларуси. Эти два дня участники форума назвали «мозговым штурмом» для журналистов. Условия работы изменились, появились новые формы. Коллеги и партнеры делятся опытом: как подстроиться к таким условиям быстро и при этом создавать качественный продукт.

Приветствие в адрес участников форума направил президент Беларуси. В своем обращении Александр Лукашенко подчеркнул: суверенитет государства и сохранение единства народа во многом зависит от профессионализма отечественных журналистов.