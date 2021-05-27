Самые красивые девушки Минска и Минской области: как прошли последние кастинги конкурса «Мисс Беларусь»

Источник материала: ОНТ

Минска и Минской области: как прошли последние кастинги конкурса «Мисс Беларусь»" class="one-news__figure-img">

21 и 22 мая в Минске состоялись последние кастинги конкурса «Мисс Беларусь». В отборах приняли участие девушки из Минска и Минской области. Кроме того, успеть на отбор могли и другие девушки, независимо от места жительства. Давайте посмотрим, как это было!

























































































































Фото: Анастасия Штайда, ОНТ

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