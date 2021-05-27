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Республиканский последний звонок прозвучит в Бобруйске

27.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Республиканский последний звонок прозвучит в Бобруйске

Время прощаться со школой. Белорусские выпускники готовятся к последнему звонку. Для некоторых он прозвучит уже сегодня – в эти минуты республиканский праздник начинается в Бобруйске. 


В нём примут участие около двух тысяч одиннадцатиклассников со всей страны. Приветствие всем выпускникам сегодня направил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что впереди время осознанных самостоятельных решений. Предстоит понять свое предназначение, найти применение талантам и способностям, настроиться на сложный, но интересный период обучения профессии, от успешности которого будет зависеть и личное благополучие, и будущее родной Беларуси. Основным днём прощания со школой станет предстоящая суббота – последние звонки пройдут во всех школах в традиционном формате.

Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома: «На этапе подготовки организаторами торжественных линеек будут соблюдены эпидемиологические мероприятия. Рекомендовано с учётом погодных условий проводить линейки на свежем воздухе, и мы думаем, что никакая погода не испортит хорошего настроения, а создаст все условия, чтобы праздник прошёл на замечательной волне».

В этом году около 90 000 школьников заканчивают 9 класс и более 50 000 – одиннадцатый.

Уже на следующей неделе всех, кто прощается со школой, ожидает важный этап – выпускные экзамены.

Вручение аттестатов и выпускные вечера назначены на 10 июня.

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Время прощаться со школой. Белорусские выпускники готовятся к последнему звонку. Для некоторых он прозвучит уже сегодня – в эти минуты республиканский праздник...
 
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