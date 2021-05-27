«У вас кот сломался»: фотографии пушистых питомцев, которые рассмешили Сеть до слез

Источник материала: ОНТ

На что только ни способны коты! Они могут «превратиться» в жидкость, забраться на самую верхушку дерева или просто «сломаться». На сайте Reddit даже посвящен целый раздел проделкам пушистых питомцев. Ему дали название «Что не так с вашей кошкой?», пишет «Ридус». Посмотрите на фотографии, которые там выкладывают. И будьте готовы долго смеяться.





























ФОТО: Reddit

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram