|
«У вас кот сломался»: фотографии пушистых питомцев, которые рассмешили Сеть до слез
Источник материала: ОНТ
На что только ни способны коты! Они могут «превратиться» в жидкость, забраться на самую верхушку дерева или просто «сломаться». На сайте
ФОТО: Reddit
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На что только ни способны коты! Они могут «превратиться» в жидкость, забраться на самую верхушку дерева или просто «сломаться». На сайте Reddit даже посвящен целый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)