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Политзаключенному Игорю Лосику впервые за 336 дней дали свидание с женой

27.05.2021 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игорь Лосик впервые за 336 дней получил свидание с женой Дарьей. Оно прошло в гомельском СИЗО и длилось два часа.

Политзаключенному Игорю Лосику впервые за 336 дней дали свидание с женой
Игорь и Дарья Лосики / t.me/radiosvaboda
Блогер Игорь Лосик находится за решеткой с 25 июня 2020 года.

"Игорь без маски был, мы разговаривали по телефонной трубке, между нами было стекло. Эмоциональное состояние у Игоря нестабильное немного. Он очень обрадовался, что нам дали свидание. Не ожидал, что его разрешат. Очень много расспрашивал о дочери. Плакал, когда я рассказывала о ней. О том, как она растет, чему научилась уже за то время, как его не было дома. Все новости о дочери вызвали у Игоря слезы", — рассказала Дарья в интервью Радио "Свобода".

По ее словам, Игоря этапировали из Жодино в Гомель в наручниках, выкрутив руки запястьями наверх. В таком состоянии он провел весь этап, держа в руках свои сумки с вещами. 

Политзаключенный рассказал жене, что надзиратели проверяют его записи, что из камеры забрали телевизор. Вместе с тем условия в Гомеле он назвал лучше, чем в Жодино: "Лучше кормят, лучшая камера, лучше сокамерники. Игорь не сказал точно, по каким статьям они сидят. Но сказал, что все нормальные".

Только в Гомеле Дарья узнала от мужа, что в Жодино у него часто были психически неадекватные сокамерники, а также больные педикулезом.

Она рассказала мужу все новости, какие успела, включая самолет Ryanair. 

Игоря Лосика будут судить с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и рядом других политзаключенных. Дата суда пока не назначена.

Напісаць Ігару можна па адрасе: СІЗА-3. 246003, г. Гомель, вул. Кніжная, 1А
 
Теги: Гомель
 
 
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Игорь Лосик впервые за 336 дней получил свидание с женой Дарьей. Оно прошло в гомельском СИЗО и длилось два часа.
 
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