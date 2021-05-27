В Червенском районе после нападения кабана погиб егерь

пише т mlyn.by На теле мужчины имелись множественные раны. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа,т mlyn.by





По предварительной информации, погибший, житель Червенского района, 26 мая ушел в лес по рабочим вопросам и пропал. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят мобильный телефон с видеофайлом. При осмотре файла удалось увидеть момент нападения на егеря дикого кабана, после чего видеозапись прерывается.





По факту гибели мужчины Червенским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Опрашиваются работники лесхоза, изымается документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.







