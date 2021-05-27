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Увидеть Париж и улететь: Аэрофлот вывезет из Парижа в Москву часть пассажиров отмененного рейса Air France

27.05.2021 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Аэрофлот" вывезет своим рейсом из Парижа в Москву часть пассажиров рейса Air France, отмененного в четверг из-за отсутствия разрешения российских авиавластей.

"Действительно, часть пассажиров отмененного рейса Air France сегодня прибывает в Москву рейсом "Аэрофлота". Это обычная отраслевая практика. В связи с этим было принято решение о замене воздушного судна: рейс выполняется на более вместительном широкофюзеляжном Boeing 777", - сообщил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

Ранее сообщалось об отмене в четверг рейсов Air France и Austrian Airlines в Москву. Авиакомпании намеревалась выполнить полет, минуя территорию Беларуси, но не получили соответствующего разрешения от российских авиавластей.



На этой неделе лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Беларуси. Это вызвано недавним инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Роман Протасевич. 
Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.
 
Теги: Минск
 
 
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"Аэрофлот" вывезет своим рейсом из Парижа в Москву часть пассажиров рейса Air France, отмененного в четверг из-за отсутствия разрешения российских авиавластей.
 
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