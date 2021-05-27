Литва покроет всю границу с Беларусью системой видеонаблюдения

Литва намерена усилить охрану границы с Беларусью.





«Мы предусмотрели несколько направлений в решениях, — сообщила журналистам 27 мая литовский министр внутренних дел Агне Билотайте. — Первое решение связано с долгосрочной перспективой. Наша цель — покрыть всю границу с Беларусью камерами наблюдения. Поэтому сегодня я поручила подготовку плана потребностей и возможностей, чтобы граница как можно быстрее была покрыта системой наблюдения».

По словам Билотайте, сейчас система наблюдения охватывает менее 40% границы с Беларусью. Распространить эту систему по всей протяженности литовско-белорусской границы планируется в ближайшие два года, на это потребуется 38 млн евро.

«Я хочу заверить, что политическая воля для этого как со стороны премьера, так и со стороны правительства есть. Точно будут найдены все финансовые ресурсы, чтобы граница как можно быстрее была покрыта», — цитирует чиновника новостной портал Delfi.

Глава МВД Литвы также заявила, что «в краткосрочном периоде уже сейчас усиливается охрана границы с Беларусью». По ее словам, в настоящее время «отмечается рост не только контрабанды, но и нелегальных мигрантов, и это может быть связано с деятельностью режима».

«У нас есть четкие сигналы наличия проблем, поскольку в последнее время мы отмечаем потоки нелегальной миграции, — сказала министр. — Тенденция такова, что за последний квартал этого года у нас 178 нелегальных мигрантов, которые попали из Беларуси. А если сравнивать с прошлым годом, то это количество значительно выросло. Похоже, что за определенную плату, по нашим данным, этих людей привозят к литовской границе, и они организованно попадают в Литву. <…> Очевидно, что белорусские должностные лица в этом также могут участвовать».

«…теперь будете сами их есть и ловить»

Утром 26 мая в провластных телеграм-каналах появились сообщения, как утверждается, с отдельными заявлениями Александра Лукашенко на встрече с депутатами обеих палат Национального собрания, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. В частности было опубликовано сообщение с его реакцией на действия стран Запада: «Лукашенко: мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

Эти сообщения были перепечатаны в телеграм-канале одного из государственных телеканалов. Со ссылкой на него соответствующие новости опубликовали некоторые российские и украинские СМИ. Пресс-служба Лукашенко в расшифровке выступления на его сайте таких заявлений не приводит. Нет их и в сообщениях государственных СМИ.

Вместе с тем министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на той же встрече, заявил: «Мы вынуждены и будем жестко реагировать на любые недружественные шаги в наш адрес. Мы рассматриваем возможность приостановки взаимодействия с ЕС по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, оргпреступностью, обеспечения ядерной безопасности».

В качестве реакции на такого рода заявления глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал на своей странице в «Твиттере»: «Лукашенко открыто угрожает направить наркотики и нелегальных мигрантов в нашу сторону. Террорист — это тот, кто поступает или намерен поступать как террорист. Это дальнейшая эскалация со стороны режима, к которой Европа должна быть готова».

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