Fitch отметило высокие риски по кредитам финансово уязвимым заемщикам «Банка БелВЭБ»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «Банк БелВЭБ» на уровне B. Прогноз по рейтингу — негативный.



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Как поясняет Fitch, долгосрочный и краткосрочный РДЭ и рейтинг поддержки «Банка БелВЭБ» обусловлены потенциальной институциональной поддержкой от российского материнского банка «ВЭБ.РФ». «Несмотря на высокую способность и готовность материнского банка предоставлять поддержку «Банку БелВЭБ», его долгосрочный РДЭ сдерживается страновым потолком Беларуси на уровне B.

Негативный прогноз по долгосрочному РДЭ «Банка БелВЭБ» отражает потенциальное ослабление финансовой позиции Беларуси, что может привести к повышению у страны трансфертного риска и риска конвертации и, следовательно, ограничить степень, в которой банк сможет использовать поддержку от материнской структуры для обслуживания собственных обязательств», — отмечают аналитики.

«Банк БелВЭБ» на 97,5% принадлежит «ВЭБ.РФ». По мнению Fitch, готовность последнего предоставлять поддержку по-прежнему является высокой. Такое мнение принимает во внимание стратегическую значимость белорусского рынка и особую миссию, которую осуществляет «Банк БелВЭБ» по поддержке проектов «ВЭБ.РФ» в Беларуси, мажоритарную собственность в отношении «Банка БелВЭБ», существенную степень интеграции между материнским и дочерним банками, историю предоставления и невысокую стоимость потенциальной поддержки, а также высокие репутационные риски в случае дефолта дочерней структуры.

Рейтинг устойчивости b- отражает умеренные доли рынка у банка и его системную значимость, управляемые риски для капитала со стороны незарезервированных обесцененных кредитов, способность покрывать умеренные дополнительные убытки за счет прибыли до отчислений в резерв под обесценение, а также стабильный профиль фондирования. Рейтинг устойчивости также учитывает историю невысоких финансовых показателей и более низкий уровень основного капитала в сравнении с сопоставимыми банками.

Кроме того, рейтинг устойчивости принимает во внимание оценку операционной среды в стране, которая является в высокой степени чувствительной к экономическим показателям Беларуси и изменениям суверенной кредитоспособности. Это обусловлено, в частности, высокой концентрацией деятельности «Банка БелВЭБ» в Беларуси, его значительным портфелем государственных долговых обязательств Беларуси и косвенными рисками на госсектор (через кредитование компаний в госсобственности, 48% корпоративных кредитов «Банка БелВЭБ» на конец 2020 года).

Отмечается, что на конец 2020 года обесцененные кредиты у «Банка БелВЭБ» составляли 9% от валовых кредитов. Индивидуальные резервы на потери по кредитам покрывали только 43% обесцененных кредитов, что отражает существенную зависимость от залогового обеспечения.

Высокие риски также обусловлены значительной долей валютных кредитов (80% кредитов), выданных финансово уязвимым белорусским заемщикам, включая компании в госсобственности, в то время как выручка в твердой валюте, получаемая с экспортных рынков, стала более ограниченной для белорусских компаний в 2020 году.

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