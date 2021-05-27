|
Трех политзаключенных из Мозыря освободили из-под стражи под подписку о невыезде
Источник материала: Навiны
Трех жителей Мозыря, обвиненных в участии в массовых беспорядках в августе 2020 года, освободили из-под стражи под подписку о невыезде. Все трое были признаны политзаключенными.
Из заключения вышли Вадим Свинтецкий, Сергей Годыев и Владимир Панфиленко. Они остаются подозреваемыми, сообщает БелаПАН.
5 мая пресс-служба МВД сообщила о задержании в Мозыре 11 человек. Десять из них, по версии силовиков, приняли участие в массовых беспорядках в райцентре в августе 2020 года, после президентских выборов. Их задерживали сотрудники ГУБОПиК и СОБР.
По версии МВД, десять задержанных являются участниками «околофутбольной группировки праворадикальной направленности». Еще один 54-летний задержанный в круг футбольных фанатов не входит.
В милиции считают, что задержанные 11 августа «использовали против милиционеров газовые баллончики, бросали в них камни».
Подписывайтесь и читайте нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трех жителей Мозыря, обвиненных в участии в массовых беспорядках в августе 2020 года, освободили из-под стражи под подписку о невыезде. Все трое были признаны...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)