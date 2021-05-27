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Трех политзаключенных из Мозыря освободили из-под стражи под подписку о невыезде

27.05.2021 19:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трех жителей Мозыря, обвиненных в участии в массовых беспорядках в августе 2020 года, освободили из-под стражи под подписку о невыезде. Все трое были признаны политзаключенными.

Трех политзаключенных из Мозыря освободили из-под стражи под подписку о невыезде
слева направо - Вадим Свинтецкий, Сергей Годыев и Владимир Панфиленко

Из заключения вышли Вадим Свинтецкий, Сергей Годыев и Владимир Панфиленко. Они остаются подозреваемыми, сообщает БелаПАН.

5 мая пресс-служба МВД сообщила о задержании в Мозыре 11 человек. Десять из них, по версии силовиков, приняли участие в массовых беспорядках в райцентре в августе 2020 года, после президентских выборов. Их задерживали сотрудники ГУБОПиК и СОБР.

По версии МВД, десять задержанных являются участниками «околофутбольной группировки праворадикальной направленности». Еще один 54-летний задержанный в круг футбольных фанатов не входит.

В милиции считают, что задержанные 11 августа «использовали против милиционеров газовые баллончики, бросали в них камни».

 

 

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Трех жителей Мозыря, обвиненных в участии в массовых беспорядках в августе 2020 года, освободили из-под стражи под подписку о невыезде. Все трое были признаны...
 
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