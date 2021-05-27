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На пожаре в Лельчицком районе погибли два человека
Источник материала: Навiны
Два человека погибли на пожаре в агрогородке Милошевичи, сообщают спасатели.
Как отмечается, в «результате пожара получила ожоги гражданка 1973 г.р., которая госпитализирована».
В ходе тушения, были «обнаружены двое погибших, личности которых, причины пожара и гибели устанавливаются».
С начала года на пожарах погибло 338 человек (за аналогичный период прошлого года — 315).
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Два человека погибли на пожаре в агрогородке Милошевичи, сообщают спасатели.
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