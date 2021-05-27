На пожаре в Лельчицком районе погибли два человека

Два человека погибли на пожаре в агрогородке Милошевичи, сообщают спасатели.





Как отмечается, в «результате пожара получила ожоги гражданка 1973 г.р., которая госпитализирована».

В ходе тушения, были «обнаружены двое погибших, личности которых, причины пожара и гибели устанавливаются».

С начала года на пожарах погибло 338 человек (за аналогичный период прошлого года — 315).

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