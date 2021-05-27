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Толпа покупателей валюты готовит «набег» на рубль
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Со второй половины текущей недели и до начала июня Московской бирже предстоит пережить наплыв покупателей иностранной валюты, предупреждает Сбербанк CIB.
Речь идет об иностранных инвесторах в акции Сбербанка и «Новатэка», которые откроют дивидендный сезон на российском фондовом рынке.
Сбербанк 26 мая распределит среди акционеров 422 млрд рублей. Из этой суммы 44% достанется иностранным держателям его бумаг, том числе 25% - владельцам депозитарных расписок.
Следом, 2 июня, с акционерами расплатится «Новатэк», совет директоров которого в конце апреля утвердил выплаты на 107,9 млрд рублей. Иностранные держатели бумаг, получив рубли, по крайней мере часть конвертируют в валюту, чтобы вывести в свои юрисдикции, и под эти операции с конца текущей недели по начало следующей им предстоит купить 2,7-3,6 млрд долларов, оценивает Сбербанк CIB.
«Этот спрос окажет давление на рубль, и, вероятно, помешает ему подорожать до уровней ниже 73 за доллар в первой половине июня, несмотря на значимые позитивные факторы, такие как улучшение геополитической ситуации в преддверии возможной встречи президентов России и США в середине месяца и ожидающееся заявление об инвестициях за счет средств Фонда национального благосостояния», - предупреждает стратег Сбербанк CIB Юрий Попов.
В общей сложности российские компании в мае - августе выплатят 1,9 трлн рублей годовых и промежуточных дивидендов. Из этой суммы от 37% от 46% будет конвертировано в валюту, что породит спрос на сумму примерно 13,3 млрд долларов.
Общий эффект дивидендного сезона на валютный рынок, впрочем, будет положительным, отмечает Попов.
Две трети дивидендов заплатят экспортеры, которые для этих целей будут продавать валюту. В базовом сценарии они профинансируют покупками рублей на валютном рынке около 70% выплат.
В этом случае рубль получит чистую поддержку от дивидендного сезона на 3,4 млрд долларов, оценивает Сбербанк CIB.
Пока же рубль демонстрирует чудеса апатии: курс доллара с 14 мая ни разу по итогам торгов не изменился больше, чем на 0,3%. Колебания евро лишь один раз вышли за пределы 0,5%.
На 19.01 мск вторника европейская валюта стоит 89,89 рублей - столько же, сколько три недели назад. Доллар с расчетами «завтра» торгуется 73,48 рубля, не меняясь относительно закрытия сессии в понедельник.
Рубль поддерживают экспортеры, «массивно» продающие валюту под налоговый период августа, говорит директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.
25 мая они заплатили НДПИ, НДС и акцизы на общую сумму триллион рублей (оценка Росбанка), а 28 мая завершат расчеты с бюджетом налогом на прибыль.
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Речь идет об иностранных инвесторах в акции Сбербанка и «Новатэка».
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