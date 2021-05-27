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«Этот спрос окажет давление на рубль, и, вероятно, помешает ему подорожать до уровней ниже 73 за доллар в первой половине июня, несмотря на значимые позитивные факторы, такие как улучшение геополитической ситуации в преддверии возможной встречи президентов России и США в середине месяца и ожидающееся заявление об инвестициях за счет средств Фонда национального благосостояния», - предупреждает стратег Сбербанк CIB Юрий Попов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Толпа покупателей валюты готовит «набег» на рубль Речь идет об иностранных инвесторах в акции Сбербанка и «Новатэка».