За медпомощью обратились уже 8 человек. Что сейчас известно об отравившихся в минской школе детях?

Источник материала: Onliner

Сегодня в столичной школе №66 были зафиксированы случаи отравления детей. Пресс-служба Мингорисполкома рассказывает о ситуации на данный момент: четыре человека госпитализированы, санстанция провела расследование.

По оперативным данным, за медпомощью обратились уже восемь школьников. В детскую инфекционную больницу с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали шестерых, двое из них уже выписаны. Еще два ученика обратились в поликлиники по месту жительства.

«Специалистами санитарно-эпидемиологической службы Минска своевременно проведено эпидемиологическое расследование с организацией лабораторного контроля качества готовых блюд и используемого сырья для их приготовления. Также выполнено лабораторное обследование персонала, определен необходимый перечень санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждении образования. В школе проведена заключительная дезинфекция силами Городского центра дезинфекции и стерилизации. По итогам эпидемиологического расследования и получения результатов лабораторных исследований будет сформулирован вывод о возможных причинах возникновения случаев острой кишечной инфекции», — рассказала Светлана Ермак, главный государственный санитарный врач Минска.

Напомним, ситуация развивалась сегодня в 66-й школе Минска: у детей обнаружились симптомы отравления. В родительском чате насчитали около 15 первоклассников, которые почувствовали недомогание после вчерашней школьной еды. «Дети почувствовали себя плохо, была рвота, диарея, температура. У моего ребенка тоже. В нашем классе человек 15 написали, что детям плохо и сегодня в школу не придут», — рассказала одна из мам.