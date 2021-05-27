Москвичу, который трогал девушек за интимные места, дали 10 суток (видео)

Источник материала: Onliner

В полицию УВД на Московском метрополитене обратилась 18-летняя жительница российской столицы и попросила привлечь к ответственности неизвестного ей мужчину, который на Таганско-Краснопресненской линии метро приставал к ней.

Сотрудники полиции провели проверку и установили личность правонарушителя. На следующий день после обращения мужчину задержали на станции метро «Пушкинская». Им оказался 19-летний москвич.

«Пятым отделом полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве на мужчину был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1. КоАП РФ „Мелкое хулиганство“. Судом в отношении нарушителя назначено административное наказание в виде административного ареста на срок десять суток», — сообщает УВД на Московском метрополитене.

Со слов молодого человека, подобные действия на территории столичного метро он совершал длительное время.