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Москвичу, который трогал девушек за интимные места, дали 10 суток (видео)
Источник материала: Onliner
В полицию УВД на Московском метрополитене обратилась 18-летняя жительница российской столицы и попросила привлечь к ответственности неизвестного ей мужчину, который на Таганско-Краснопресненской линии метро приставал к ней.
Сотрудники полиции провели проверку и установили личность правонарушителя. На следующий день после обращения мужчину задержали на станции метро «Пушкинская». Им оказался 19-летний москвич.
«Пятым отделом полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве на мужчину был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1. КоАП РФ „Мелкое хулиганство“. Судом в отношении нарушителя назначено административное наказание в виде административного ареста на срок десять суток», —
Со слов молодого человека, подобные действия на территории столичного метро он совершал длительное время.
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В полицию УВД на Московском метрополитене обратилась 18-летняя жительница российской столицы и попросила привлечь к ответственности неизвестного ей мужчину,...
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