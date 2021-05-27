Москва может выдать Минску Андрея Казимирова, который просил убежища в России

Его подозревают в участии в массовых беспорядках в Бресте после президентских выборов. В сентябре 2020 года Казимиров покинул страну и просил убежища в России, в январе 2021-го его задержали сотрудники российской полиции.





Как указывает правозащитный центр "Мемориал", 9 августа Казимиров вышел на мирную акцию протеста, чтобы выразить солидарность с демонстрантами, в отношении которых сотрудники спецслужб применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. По этой причине он помог передвинуть мусорный контейнер в качестве баррикады с целью защиты в том числе своей жизни – этот момент был зафиксирован сотрудниками спецслужб на видеокамеру. На этом его участие в митинге было закончено. Он был ранен резиновой пулей в ногу и уехал домой.









Минск, август, 2020, фото thebell.io





В августе 2020 года УСК по Брестской области возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков в отношении неустановленных лиц. Андрей Казимиров, стоя в очереди с другом, обсуждал политику, и это услышали силовики в штатском и задержали его.





В камере Казимиров провел неполные двое суток. За это время его допросили четыре или пять раз сотрудники ОМОНа, КГБ, Следственного комитета и кто-то еще. Адвоката не предоставили.





14 августа 2020 года Казимирова освободили, но перед этим взяли письменное объяснение, что он не имеет претензий к сотрудникам милиции, что его не били и относились к нему нормально.





В сентябре он уехал из Беларуси. А в ноябре появилось постановление о привлечении Казимирова в качестве обвиняемого, его объявили в розыск.





14 января 2021 года Андрея Казимирова задержали в Москве по запросу белорусских властей. 28 февраля он подал заявление о предоставлении ему временного убежища на территории России, которое должно быть рассмотрено в трехмесячный срок.





Правозащитный центр "Мемориал" считает Андрея Казимирова политическим заключенным, требует предоставить ему временное убежище и не экстрадировать его в Беларусь.





Однако Московский городской суд признал законным решение замгенпрокурора России об экстрадиции в Казимирова в Беларусь. Решение суда может быть обжаловано.



