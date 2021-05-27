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Москва может выдать Минску Андрея Казимирова, который просил убежища в России

27.05.2021 20:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мосгорсуд признал законным решение замгенпрокурора России об экстрадиции в Беларусь Андрея Казимирова, пишет ТАСС.

Его подозревают в участии в массовых беспорядках в Бресте после президентских выборов. В сентябре 2020 года Казимиров покинул страну и просил убежища в России, в январе 2021-го его задержали сотрудники российской полиции.

Как указывает правозащитный центр "Мемориал", 9 августа Казимиров вышел на мирную акцию протеста, чтобы выразить солидарность с демонстрантами, в отношении которых сотрудники спецслужб применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. По этой причине он помог передвинуть мусорный контейнер в качестве баррикады с целью защиты в том числе своей жизни – этот момент был зафиксирован сотрудниками спецслужб на видеокамеру. На этом его участие в митинге было закончено. Он был ранен резиновой пулей в ногу и уехал домой.


Минск, август, 2020, фото thebell.io

В августе 2020 года УСК по Брестской области возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков в отношении неустановленных лиц. Андрей Казимиров, стоя в очереди с другом, обсуждал политику, и это услышали силовики в штатском и задержали его.

В камере Казимиров провел неполные двое суток. За это время его допросили четыре или пять раз сотрудники ОМОНа, КГБ, Следственного комитета и кто-то еще. Адвоката не предоставили.

14 августа 2020 года Казимирова освободили, но перед этим взяли письменное объяснение, что он не имеет претензий к сотрудникам милиции, что его не били и относились к нему нормально.

В сентябре он уехал из Беларуси. А в ноябре появилось постановление о привлечении Казимирова в качестве обвиняемого, его объявили в розыск.

14 января 2021 года Андрея Казимирова задержали в Москве по запросу белорусских властей. 28 февраля он подал заявление о предоставлении ему временного убежища на территории России, которое должно быть рассмотрено в трехмесячный срок.

Правозащитный центр "Мемориал" считает Андрея Казимирова политическим заключенным, требует предоставить ему временное убежище и не экстрадировать его в Беларусь.

Однако Московский городской суд признал законным решение замгенпрокурора России об экстрадиции в Казимирова в Беларусь. Решение суда может быть обжаловано.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мосгорсуд признал законным решение замгенпрокурора России об экстрадиции в Беларусь Андрея Казимирова, пишет ТАСС.
 
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