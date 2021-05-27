"Это не первая ситуация "на грани", которую спровоцировала белорусская власть. И по сумме вот этих ситуаций терпение закончилось", - сказала Харламова.





По ее словам, пока рано говорить об оформленной реакции Запада: "Я считаю, что мы пока еще реакции как таковой не имеем. Мы пока имеем дело с началом реакции, с такой своеобразной попыткой показать, что может быть. Потому что нет окончательного решения Совета Европы. На сегодняшний момент есть попытка создать это решение. Но оно не утверждено, оно еще не действует. Нету и решения ИКАО".









Фото: ТК ГУБОиК, Р.Протасевич, 23 мая, Минск, аэропорт





Харламова подчеркнула, что история с поимкой Романа Протасевича и последующее начало авиационной изоляции Беларуси негативно влияет не только на жизнь и здоровье блогера, но и на многих его земляков: "Потому что сегодняшняя изоляция Беларуси, пусть даже условная, пусть даже неполная изоляция Беларуси, это тоже чьи-то жизни. Это жизни людей, которые остались здесь и у которых может возникнуть потребность покинуть территорию Республики Беларусь. И если до воскресенья возможностей покинуть территорию Беларуси было немного, но они были и они были реальными, то начиная, наверное, со вчерашнего дня, этих возможностей, этих запасных последних дверей, осталось гораздо меньше".





"История с поимкой одного блогера она стоит жизни, стоит судьбы, стоит здоровья не только этому блогеру. Это ещё и жизни не одного десятка, дай бог, чтоб только десятка, граждан Беларуси", - добавила политолог.





23 мая в Национальном аэропорту Минск из-за ложного сообщения о минировании совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший рейсом Афины-Вильнюс. Позже выяснилось, что на борту находился Роман Протасевич - бывший главный редактор интернет-ресурса, признанного в Беларуси экстремистским. Он был задержан. Напомним,Позже выяснилось, что на борту находился Роман Протасевич - бывший главный редактор интернет-ресурса, признанного в Беларуси экстремистским. Он был задержан.





В Беларуси создана комиссия по расследованию инцидента с самолетом Ryanair. По факту ложного сообщения СК Беларуси возбудил уголовное дело.





Также департамент по авиации пригласил представителей ИКАО, IATA, EASA, а также представителей авиационных властей гражданской авиации ЕС и США для расследования ситуации с самолетом Ryanair.



