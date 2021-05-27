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Анджелина Джоли выразила озабоченность политическим давлением на детский хоспис в Гродно

27.05.2021 20:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич и американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси. Встречу организовали Белорусский фонд культурной солидарности и «Международная амнистия».

Анджелина Джоли выразила озабоченность политическим давлением на детский хоспис в Гродно

По информации фонда, Джоли отметила, что ее очень впечатлила книга Алексиевич «У войны не женское лицо», которую недавно прочитала. Посол ООН также выразила озабоченность политическим давлением на детский хоспис в Гродно.

Алексиевич и Джоли говорили о политзаключенных и способах их поддержки. Писательница рассказала об истории 17-летнего Никиты Золотарева. Разговор продолжался около двух часов.

 

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Теги: Гродно
 
 
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Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич и американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси....
 
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