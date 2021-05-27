Роман Протасевич через четыре дня встретился с адвокатом

Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская 27 мая встретилась со своим подзащитным.





Как заявила БелаПАН защитница, у Протасевича «все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего».

Из-за подписки о неразглашении адвокат, по ее словам, не может сказать, где именно находится Протасевич и в каком статусе. «Объем сведений, которые я не могу разглашать, мне не доведен, поэтому больше ничего не могу сообщать», — сказала Оленская.

Проживавший в Литве и Польше журналист и активист Роман Протасевич был задержан белорусскими властями 23 мая после вынужденной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, был объявлен в международный розыск и внесен в список лиц, причастных к террористической деятельности, власти страны ранее направили в Польшу запрос о его выдаче. Белорусские правозащитники признали Протасевича политзаключенным.

В связи с инцидентом Евросоюз объявил о подготовке секторальных санкций в отношении официального Минска, практически прекращено авиасообщение.

Немедленного освобождения Протасевича потребовали целый ряд западных стран. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

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