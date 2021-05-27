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Много новых запретов, российский кредит, санкции против «нефтянки» и выпускные. Что изменится в Беларуси в июне?

27.05.2021 20:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Предстоящий июнь — всего лишь разминка перед июлем, когда в силу вступит очень много изменений. Пока же можно наблюдать за тем, как дети заканчивают школу, власти ждут российский кредит, а цены на «коммуналку» и сигареты растут. В июне за многое придется платить или платить больше, чем раньше. А еще появится немало запретов — от сбора на штрафы осужденным до запрещенного алкоголя и ловли сома.

Власти рассчитывают получить российский кредит

Беларусь до конца июня рассчитывает получить второй транш российского кредита в размере $500 млн.

«Мы договаривались на первое полугодие, на второй квартал. Будем надеяться, что до конца июня», — говорил в апреле министр финансов Юрий Селиверстов.

Соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита в сумме $1 млрд было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин получил 30 декабря, сейчас Беларусь надеется на второй.

Про новые заимствования от России Юрий Селиверстов тогда умолчал: «Я бы не озвучивал».

Много новых запретов, российский кредит, санкции против «нефтянки» и выпускные. Что изменится в Беларуси в июне?

США обещали санкции против белорусской «нефтянки»

В марте 2021-го США заявили, что вновь запустят санкции против Беларуси, если не будут освобождены все политзаключенные. В ответ на это в Беларуси ответили, что в стране нет политзаключенных.

А 19 апреля стало известно, что США возобновили санкции в отношении 9 предприятий, связанных с нефтепереработкой. Среди них «Белнефтехим», «Нафтан», «Гродно Азот», «Белшина». Они должны вступить в силу через 45 дней, то есть в начале июня.

Много новых запретов, российский кредит, санкции против «нефтянки» и выпускные. Что изменится в Беларуси в июне?

У школьников — каникулы, у старшеклассников — выпускные (экзамены)

Выпускные экзамены у девятиклассников пройдут 2, 4 и 8 июня. В эти дни подростки будут писать два диктанта (белорусский и русский языки) и выполнять контрольную работу по математике.

Экзамены для одиннадцатиклассников пройдут в школах 1, 3 и 7 июня. Выпускники будут писать изложение по белорусскому или русскому языку (на выбор), сдавать математику и историю Беларуси (в устной форме).

Во время проведения выпускных (а это 10 июня) запретят продавать алкогольные напитки крепче 7%.

Много новых запретов, российский кредит, санкции против «нефтянки» и выпускные. Что изменится в Беларуси в июне?

Пройдет централизованное тестирование

В июне поступающим можно будет сдать ЦТ по утвержденному графику:

«Белорусский язык» — 16 июня (среда);

«Русский язык» — 18 июня (пятница) и 19 июня (суббота);

«Обществоведение» — 21 июня (понедельник);

«Математика» — 23 июня (среда) и 24 июня (четверг);

«Биология» — 26 июня (суббота);

«Иностранный язык» — 28 июня (понедельник);

«Химия» — 30 июня (среда).

Много новых запретов, российский кредит, санкции против «нефтянки» и выпускные. Что изменится в Беларуси в июне?

У многих появится новая строчка в жировке

С 1 июня в жировке появится новая строчка — «управление общим имуществом». Ежемесячно платить за это придется участникам совместного домовладения, которые заключили соответствующий договор. Нововведения предусмотрены постановлением Совмина Беларуси №185 от 2 апреля.

Нововведение затронет многих, потому что практически все многоэтажки в Беларуси, за исключением арендного жилья, — это совместные домовладения. Формой управления совместным домовладением может быть товарищество собственников, ЖЭУ или организация застройщиков.

Много новых запретов, российский кредит, санкции против «нефтянки» и выпускные. Что изменится в Беларуси в июне?

Коммуналка снова подорожает

С 1 июня на $0,8 вырастут тарифы на услуги теплоснабжения (это отопление и горячее водоснабжение). Повышение отразится на сумме оплаты за подогрев воды в июле, а за отопление — только с началом отопительного сезона.

Первое повышение тарифов в этом году состоялось 1 января: на $4,2 в целом выросли все остальные услуги в жировке (кроме теплоснабжения).

Напомним, у нас каждый год планово повышают тарифы на ЖКУ в пределах 5 долларов в расчете на типовую двушку для семьи из 3 человек. Это делается для того, чтобы уйти от субсидированной государством «коммуналки» и оплачивать все по 100%-ным тарифам. По данным властей, пять лет назад белорусы возмещали 60,7% затрат на оказание коммунальных услуг, а в конце 2020-го должны были прийти к 83,2% (пришли ли — пока неясно).

Придется платить за выезд из Гомельской области

С 1 июня за выезд на автомобиле за границу через Гомельскую область придется заплатить местный сбор в пункте пропуска. Так решил областной Совет депутатов. Размер сбора составит 1 базовую величину — 29 рублей, и он не зависит от числа пассажиров. Такой сбор уже введен с 1 мая в Гродненской области.

Предполагается, что платный выезд из страны будет действовать до 1 января 2023 года.

Много новых запретов, российский кредит, санкции против «нефтянки» и выпускные. Что изменится в Беларуси в июне?

Многое запретят и ужесточат

С 26 июня начнет действовать «усовершенствованный» закон «о массовых мероприятиях в Республике Беларусь». С этого момента из закона исключается уведомительный порядок организации массовых мероприятий (теперь для каждого массового мероприятия нужно просить разрешение). Также запрещается сбор денег и любых предметов для людей, которых привлекли по статье 23.34 КоАП. Какое количество человек можно посчитать массовым мероприятием? Судя по закону и практике его применения, любое — количество нигде не указано.

Также запретили стримы с массовых мероприятий, на которые не дали разрешения, «в целях их популяризации или пропаганды».

Таких документов — целая стопка. Кроме того, с июня доступ к сайтам смогут ограничивать даже прокуроры, зеркала запрещенных сайтов тоже смогут запрещать, нельзя будет публиковать результаты опросов людей об «общественно-политической ситуации», если опрос проведен без аккредитации.

Много новых запретов, российский кредит, санкции против «нефтянки» и выпускные. Что изменится в Беларуси в июне?

Чемпионата Европы по велотреку в Минске не будет

На заседании правления UEC 27 мая приняли решение отменить чемпионат Европы по элитному треку 2021 года, который был запланирован в Минске с 23 по 27 июня 2021 года.

Энрико Делла Каза, президент Европейского союза велосипедистов, прокомментировал решение так: «В последнее время мы следили за ситуацией с Белорусской федерацией велоспорта, которая теперь переросла в международную дискуссию, и сегодня на заседании правления мы приняли решение отменить соревнования в Минске».

Много новых запретов, российский кредит, санкции против «нефтянки» и выпускные. Что изменится в Беларуси в июне?

Запретят ловить сома

В Бресте и области нельзя будет ловить сома с 31 мая по 1 июля, а в Гомеле и области — с 19 мая по 20 июня. Нарушителю могут дать штраф в размере до 30 базовых величин (16.25 КоАП).

Много новых запретов, российский кредит, санкции против «нефтянки» и выпускные. Что изменится в Беларуси в июне?

Изменятся цены на сигареты

Максимальные отпускные цены на сигареты у нас регулирует государство (точнее — Министерство по налогам и сборам). И уже традиционно с 1-го числа каждого месяца некоторые сигареты становятся дороже, а некоторые — дешевле (например, пачка Kent Feel Vibe подешевеет на 20 копеек). Ищите свои на сайте МНС.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Предстоящий июнь — всего лишь разминка перед июлем, когда в силу вступит очень много изменений. Пока же можно наблюдать за тем, как дети заканчивают школу, власти...
 
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