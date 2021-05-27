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Австрия призвала РФ объяснить отказ разрешить рейс Austrian Airlines в обход Беларуси

27.05.2021 20:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В МИД Австрии сочли непонятным решение Москвы не согласовывать запланированный на четверг полет Austrian Airlines в обход воздушного пространства Беларуси, сообщила "Интерфаксу" представитель австрийского ведомства.

"Российская реакция для нас совершенно непонятна. Со стороны МИД Австрии об этом уже сообщили российскому послу. Австрийский посол в Москве также выразил эту позицию в России", - сказали в министерстве.

Ранее сообщалось об отмене в четверг рейсов Air France и Austrian Airlines в Москву. Авиакомпании намеревалась выполнить полет, минуя территорию Беларуси, но не получили соответствующего разрешения от российских авиавластей.

На этой неделе лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Беларуси. 
Это вызвано недавним инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.
 
Теги: Минск
 
 
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В МИД Австрии сочли непонятным решение Москвы не согласовывать запланированный на четверг полет Austrian Airlines в обход воздушного пространства Беларуси, сообщила...
 
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