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Тихановскую пригласят на заседание Совета ЕС
Источник материала: Партизан
Главы МИД стран Евросоюза пригласят Светлану Тихановскую принять участие в следующем заседании Совета ЕС, которое пройдет 21 июня.
Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества в Португалии,
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Главы МИД стран Евросоюза пригласят Светлану Тихановскую принять участие в следующем заседании Совета ЕС, которое пройдет 21 июня.
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