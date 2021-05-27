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В Витебске СК задержал активистку Марию Волкову
Источник материала: Партизан
Девушку задержали на выходе из здания суда Витебского района,
Мария Волкова. Фото: Белсат
Суд по тому делу состоялся еще в октябре 2020 года. Марию тогда наказали штрафом, но спустя почти 9 месяцев после инцидента прокуратура опротестовала решение.
27 мая дело заново начала рассматривать судья Татьяна Лобацкая. По ней также проходит Витебский активист Андрей Кулаков, который участвует в процессе через видеосвязь. После опроса одного из свидетелей-милиционеров судья решила вернуть дело на доработку в милицию.
На выходе из суда к Марии Волковой подошел человек в штатском, показал удостоверение следователя СК и попросил проехать вместе с ним. Для чего, не объяснил. В Следственном комитете Мария Волкова находится с адвокатом.
По последним сведениям Марию Волкову, задержанную СК возле суда Витебского района, выпустили. Она дала подписку о неразглашении.
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Девушку задержали на выходе из здания суда Витебского района, пишет Белсат, где сегодня по инициативе прокуратуры пересматривалось ее давнее административное...
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