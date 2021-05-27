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Мошенники взломали Instagram жительницы Молодечно и начали сбор на лечение ее матери

27.05.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Взломали аккаунт в Instagram и опубликовали пост о сборе денег на лечение матери. По такой схеме работали мошенники, притворяясь 27-летней жительницей Молодечно. Изначально барышня не смогла зайти в  профиль в соцсети, да и попытки восстановить доступ своими силами провалились. Тогда девушка  обратилась в техподдержку и, следуя инструкции, получила доступ к некой пустой странице. Далее код безопасности от имени справочного центра ей прислал белорусский абонент, подписанный в мессенджере "Кристина". Заподозрив неладное, женщина написала незнакомке, а та в свою очередь, рассказала, что также стала жертвой интернет-аферистов. 

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    Взломали аккаунт в Instagram и опубликовали пост о сборе денег на лечение матери. По такой схеме работали мошенники, притворяясь 27-летней жительницей Молодечно....
     
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