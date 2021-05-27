20 авто общей стоимостью более 1 млн евро - предварительные результаты деятельности банды автоугонщиков

Источник материала: БT

20 авто общей стоимостью более миллиона евро. Это предварительные результаты деятельности банды автоугонщиков, которых удалось раскрыть правоохранителям. Речь о международной группе автоворов, которая действовала на территории Германии. Накануне было задержано еще двое ее участников в Гомельской области.



Сообщается, что они похитили мотоцикл и квадроцикл, а затем перегнали технику по липовым документам в Беларусь. Изъят не только транспорт, но и оргтехника для подделки официальных бумаг.



Александр Смирнов продолжит тему. Это уже вторая спецоперация, проведенная МВД и немецкой полицией. Сообщается, что на днях в Мозыре и Калинковичах задержаны еще два члена преступного сообщества, которое специализировалось на хищении автотранспорта из стран Евросоюза. Подозреваемым 27 и 36 лет. Каждый из них ранее привлекался к уголовной ответственности за различные злодеяния. По новым данным, в 2019-1920 годах они украли в Германии мотоцикл и квадроцикл, по подложным документам перегнали технику в Беларусь.



О первом этапе операции МВД рассказало в середине января. Тогда полиция Бранденбурга задержала троих белорусов в момент хищения BMW X5. Один из подозреваемых на угнанной машине устроил погоню, протаранил полицейский кордон и скрылся в лесу. Нарушителя выследили только с помощью вертолета и служебных собак. Его соучастников "взяли" в машинах сопровождения, на которых те "прикрывали" по пути угнанный кроссовер.



Пока что МВД раскрывает полной картины, вероятно потому, что еще идет дальнейшая разработка группировки. По словам белорусских правоохранителей, с сентября прошлого года в Австрии и Германии с поличным задержали 11 членов преступного сообщества. Все они из Гомельской области. Известно, что с сентября прошлого года они успели похитить на территории Германии 20 авто общей стоимостью более миллиона евро. Ворованные машины продавались в других странах Евросоюза или перегонялись в СНГ.





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