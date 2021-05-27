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В Беларуси на 12 политзаключенных стало больше

27.05.2021 20:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Еще 12 человек признаны политзаключенными решением белорусских правозащитных организаций.

В Беларуси на 12 политзаключенных стало больше

Это граждане, лишенные свободы по статьям Уголовного кодекса за оскорбление Александра Лукашенко, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами.

В список попали: Алексей Семенов (2,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (ИУОТ), суд Железнодорожного района Витебска), Дмитрий Юркойть (1,5 года ограничения свободы в ИУОТ, суд Новогрудского района), Илья Силенков (1,5 года ограничения свободы в ИУОТ, суд Краснопольского района), Алексей Липень (5 лет ограничения свободы в ИУОТ, суд Заводского района Минска), Миа Миткевич (3 года лишения свободы, Минский городской суд), Александр Паливода (1 год ограничения свободы в ИУОТ, суд Брестского района), Иван Кулько (2 года ограничения свободы в ИУОТ, суд Первомайского района Минска), Игорь Быковских (1,5 года ограничения свободы в ИУОТ, суд Октябрьского района Гродно), Андрей Любецкий (находится в жодинском СИЗО), Ольга Токарчук (находится в жодинском СИЗО), Владимир Колос (1,5 года ограничения свободы в ИУОТ, суд Ивановского района) и Людмила Кузнецова (1 год лишения свободы, суд Пружанского района).

Общее количество политзаключенных в стране достигло 436.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Еще 12 человек признаны политзаключенными решением белорусских правозащитных организаций.
 
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