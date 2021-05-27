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Начинается серийное производство газодизельных БелАЗов

27.05.2021 21:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Затраты на топливо стали серьезной статьей расходов горнодобывающих компаний, поэтому любые способы, позволяющие сэкономить драгоценные литры дизтоплива, приветствуются. Производители спешат с предложениями. БелАЗ не исключение. Наряду с дизель-троллейвозами рассматриваются и газодизельные варианты.

Успешно завершен этап испытаний карьерного самосвала БелАЗ 7513-С грузоподъемностью 136 тонн с газодизельным двигателем на базе Cummins KTA50-C. Как сообщает производитель, серийное производство карьерных самосвалов на газодизельном топливе стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между самим БелАЗом, компаниями «КомАп Системс» (представитель чешской компании ComAp в России), «ТехноЭко» (Россия) и КАМСС (официальный партнер Cummins в России).

Начинается серийное производство газодизельных БелАЗов

Представители компаний-партнеров с официальным визитом посетили Белорусский автозавод в Жодино. Достигнута договоренность о комплексных поставках необходимого оборудования для выпуска карьерных самосвалов по технологии «дуал-фьюел».

Начинается серийное производство газодизельных БелАЗов

В ближайшее время начнется серийная сборка таких самосвалов на конвейере. Планируется, что газодизельной системой также будут оснащены карьерные самосвалы грузоподъемностью 220 т.

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Начинается серийное производство газодизельных БелАЗов

 
 
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Затраты на топливо стали серьезной статьей расходов горнодобывающих компаний, поэтому любые способы, позволяющие сэкономить драгоценные литры дизтоплива,...
 
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