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Василевич: «Наше гражданское общество — это такое ружье, которое к третьему акту выстрелит непременно»
27.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Эксперт — о признаках потери суверенитета Беларуси и о том, кто может этому помешать.
— Россия не пойдет на официальное юридическое оформление сдачи суверенитета Беларусью. Они (Путин и Лукашенко) тихонечко подписали или подпишут все карты, мы не знаем даже точно, что из них подписано, но мы прекрасно видим то количество россиян, которые уже управляют здесь у нас определенными информационными потоками, — обратила внимание эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич на
При этом аналитик назвала основной признак, по которому можно судить об усилении интеграционного процесса.
— Я думаю, что в очень краткосрочной перспективе мы увидим усиливающийся и легитимизируемый российский рубль на нашей территории. Это произойдет скоро и будет показателем того, что мы, Беларусь как государство, окончательно де-факто утратили свой суверенитет, — прогнозирует эксперт.
Она считает ошибкой недооценивать белорусское гражданское общество в борьбе за независимость.
— Гражданским обществом Беларуси по-прежнему пренебрегают, вставляя Беларусь в формулу взаимодействия с Кремлем по решению Лукашенко.
В то же время Лукашенко, не выигравший выборы, подписывает сейчас любые документы. Но в будущем эти документы, естественно, могут быть опротестованы, юридически признаны ничтожными просто потому, что лицо, заявившее свои полномочия, на самом деле не обладало такими полномочиями.
Ружье, которое в первом акте спектакля висит на стене, в обязательном порядке обязано выстрелить. Гражданское общество Беларуси — это как раз такое ружье, которое к третьему акту выстрелит непременно.
Я уверена, что нас слишком много, что мы достаточно образованные, потому что мы сохранили умение учиться и желание получать образование. И у нас должно хватить навыков, настойчивости и, что самое главное, чувства собственного достоинства для того, чтобы противостоять уничтожению суверенного государства, уничтожению белорусской культуры и истории, уничтожению, что самое страшное, белорусского будущего, — заключила Виктория Василевич.
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Василевич: «Наше гражданское общество — это такое ружье, которое к третьему акту выстрелит непременно»
Эксперт — о признаках потери суверенитета Беларуси.
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