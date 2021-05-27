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Новый пакет санкций почти готов. А Тихановскую пригласят на заседание Совета ЕС
27.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества в Португалии.
Главы МИД стран Евросоюза пригласили Светлану Тихановскую принять участие в следующем заседании Совета ЕС, которое пройдет 21 июня, сообщает
Жозеп Боррель также подтвердил, что министры иностранных дел обсудили в четверг инцидент с посадкой самолета в Минске 23 мая.
— Как заявил Евросовет по итогам саммита ЕС, это неприемлемо. Заключения лидеров по этому поводу были ясны. Теперь нам нужно двигаться быстрее в работе над санкциями, которая уже началась и завершится в установленные сроки, — добавил он.
По его словам, новый пакет индивидуальных санкций ЕС по Беларуси почти готов и будет одобрен в ближайшее время.
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Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества в Португалии.
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