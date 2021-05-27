ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый пакет санкций почти готов. А Тихановскую пригласят на заседание Совета ЕС

27.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества в Португалии.

Главы МИД стран Евросоюза пригласили Светлану Тихановскую принять участие в следующем заседании Совета ЕС, которое пройдет 21 июня, сообщает ТАСС.

Жозеп Боррель также подтвердил, что министры иностранных дел обсудили в четверг инцидент с посадкой самолета в Минске 23 мая.

— Как заявил Евросовет по итогам саммита ЕС, это неприемлемо. Заключения лидеров по этому поводу были ясны. Теперь нам нужно двигаться быстрее в работе над санкциями, которая уже началась и завершится в установленные сроки, — добавил он.

По его словам, новый пакет индивидуальных санкций ЕС по Беларуси почти готов и будет одобрен в ближайшее время.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Беларуси – экспорт калийных удобрений и транзит российского газа.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества в Португалии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще один Telegram-канал признан в Беларуси экстремистским
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by