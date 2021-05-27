Новый пакет санкций почти готов. А Тихановскую пригласят на заседание Совета ЕС

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Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества в Португалии.

Главы МИД стран Евросоюза пригласили Светлану Тихановскую принять участие в следующем заседании Совета ЕС, которое пройдет 21 июня, сообщает ТАСС .

Жозеп Боррель также подтвердил, что министры иностранных дел обсудили в четверг инцидент с посадкой самолета в Минске 23 мая.

— Как заявил Евросовет по итогам саммита ЕС, это неприемлемо. Заключения лидеров по этому поводу были ясны. Теперь нам нужно двигаться быстрее в работе над санкциями, которая уже началась и завершится в установленные сроки, — добавил он.

По его словам, новый пакет индивидуальных санкций ЕС по Беларуси почти готов и будет одобрен в ближайшее время.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил , что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Беларуси – экспорт калийных удобрений и транзит российского газа.