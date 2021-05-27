Лукашенко об СНГ: Нам надо быть ближе и думать о будущем более серьезно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

СНГ способно эффективно решать конкретные вопросы в экономической и военно-политической плоскости. Это особенно актуально сейчас. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем исполнительного комитета – исполнительным секретарем организации Сергеем Лебедевым, передает «МИР 24».

«Нам надо быть ближе. Я не хочу, чтобы поняли тут некоторые, что я страны СНГ пытаюсь подтянуть к проблемам Беларуси, которые связаны и с последними инцидентами и так далее. Нет, дело не в этом. Нам надо думать о будущем более серьезно. Спокойной жизни нам никто не гарантирует. А вот ближе быть, пока еще мы разговариваем на одном языке, нынешнее поколение политиков, нам надо поработать, и поработать очень серьезно», – отметил Лукашенко.

Сергей Лебедев рассказал президенту о повестке предстоящего заседания Совета глав правительств СНГ. Оно пройдет завтра в Минске. На нем планируют выработать направления развития и укрепления Содружества.

«Можно улучшить взаимодействие за счет активизации нашего экономического сотрудничества, активизации гуманитарных связей. Сохранились дружественные отношения между представителями народов наших стран», – отметил Сергей Лебедев.

В 2021-ом Беларусь председательствует в СНГ. И этот год юбилейный – Содружество Независимых Государств отмечает 30-летие.