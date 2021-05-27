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Лукашенко об СНГ: Нам надо быть ближе и думать о будущем более серьезно
27.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
СНГ способно эффективно решать конкретные вопросы в экономической и военно-политической плоскости. Это особенно актуально сейчас. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем исполнительного комитета – исполнительным секретарем организации Сергеем Лебедевым, передает «МИР 24».
Сергей Лебедев рассказал президенту о повестке предстоящего заседания Совета глав правительств СНГ. Оно пройдет завтра в Минске. На нем планируют выработать направления развития и укрепления Содружества.
В 2021-ом Беларусь председательствует в СНГ. И этот год юбилейный – Содружество Независимых Государств отмечает 30-летие.
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В 2021-ом Беларусь председательствует в СНГ. И этот год юбилейный – Содружество Независимых Государств отмечает 30-летие.
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