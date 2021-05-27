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К Роман Протасевичу пустили адвоката

27.05.2021 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская спустя 4 дня после задержания встретилась со своим подзащитным, сообщает БелаПАН.

Адвоката Романа Протасевича спустя 4 дня пустили к подзащитному
Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская спустя 4 дня после задержания встретилась со своим подзащитным, сообщает Наша нива со ссылкой на БелаПАН.

Из-за подписки о неразглашении адвокат, по ее словам, не может сказать, где именно находится Протасевич и в каком статусе.

«Объем сведений, которые я не могу разглашать, мне не доведен, поэтому больше ничего не могу сообщать», — сказала Оленская.
 
 
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Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская спустя 4 дня после задержания встретилась со своим подзащитным, сообщает БелаПАН.
 
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