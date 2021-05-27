К Роман Протасевичу пустили адвоката

Адвоката Романа Протасевича спустя 4 дня пустили к подзащитному

сообщает Наша нива со ссылкой на БелаПАН. Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская спустя 4 дня после задержания встретилась со своим подзащитным,Наша нива со ссылкой на БелаПАН.





Из-за подписки о неразглашении адвокат, по ее словам, не может сказать, где именно находится Протасевич и в каком статусе.





«Объем сведений, которые я не могу разглашать, мне не доведен, поэтому больше ничего не могу сообщать», — сказала Оленская.















