|
К Роман Протасевичу пустили адвоката
Источник материала: Партизан
Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская спустя 4 дня после задержания встретилась со своим подзащитным, сообщает БелаПАН.
Адвоката Романа Протасевича спустя 4 дня пустили к подзащитному
Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская спустя 4 дня после задержания встретилась со своим подзащитным,
Из-за подписки о неразглашении адвокат, по ее словам, не может сказать, где именно находится Протасевич и в каком статусе.
«Объем сведений, которые я не могу разглашать, мне не доведен, поэтому больше ничего не могу сообщать», — сказала Оленская.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская спустя 4 дня после задержания встретилась со своим подзащитным, сообщает БелаПАН.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)