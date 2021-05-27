﻿ В Санкт-Петербурге пассажирский автобус сбил пешехода, врезался в столб и повис на нем. Есть пострадавшие (видео). 21.by
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В Санкт-Петербурге пассажирский автобус сбил пешехода, врезался в столб и повис на нем. Есть пострадавшие (видео)

27.05.2021 21:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами врезался в столб и, протаранив его, повис на нем. Сообщается о шести пострадавших. «Двое пострадавших тяжелые, остальные — средней тяжести», — рассказали журналистам в Городском комитете по здравоохранению.

По имеющимся данным, водитель не справился с управлением. В петербургском «Пассажиравтотрансе» отметили, что водитель 1965 года рождения прошел предрейсовый осмотр, а автобус 2017 года выпуска находился в исправном состоянии.

 
 
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В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами врезался в столб и, протаранив его, повис на нем. Сообщается о шести пострадавших. «Двое пострадавших тяжелые,...
 
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