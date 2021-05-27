﻿ «Бодрый, позитивный и веселый». К Протасевичу впервые пустили адвоката. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Бодрый, позитивный и веселый». К Протасевичу впервые пустили адвоката

27.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Спустя 4 дня после задержания адвокат наконец смогла встретиться со своим подзащитным.

Как заявила БелаПАН защитница Инесса Оленская, у Протасевича «все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего».

Из-за подписки о неразглашении адвокат, по ее словам, не может сказать, где именно находится Протасевич и в каком статусе.

Новые обвинения девушке Протасевича

Тем временем Русская служба ВВС со ссылкой на собственные источники сообщает, что задержанная девушка Романа Протасевича россиянка Софья Сапега проходит подозреваемой по еще одному делу, по которому также проходит Роман Протасевич, — о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной соцвражды или розни (часть третья статьи 130 УК), по этой статье девушке грозит до 12 лет лишения свободы.

«Бодрый, позитивный и веселый». К Протасевичу впервые пустили адвоката

Софья Сапега, фото 2019 года. Фото Рейтер

Сапеге вменяют эту статью как администратору канала «Черная книга Беларуси».

Таким образом Сапега является подозреваемой по трем статьям УК Беларуси:

• ч.1 ст. 342 УК Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления) — до трех лет лишения свободы;

• ч.1 ст. 293 УК Беларуси (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти) — до 15 лет лишения свободы;

• ч.3 ст. 130 УК Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) — до 12 лет лишения свободы.

«Искала на видео следы побоев». Родственники и однокурсники о Софье Сапеге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спустя 4 дня после задержания адвокат наконец смогла встретиться со своим подзащитным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли поговорили о Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by