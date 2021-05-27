|
«Бодрый, позитивный и веселый». К Протасевичу впервые пустили адвоката
27.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Спустя 4 дня после задержания адвокат наконец смогла встретиться со своим подзащитным.
Как заявила
Из-за подписки о неразглашении адвокат, по ее словам, не может сказать, где именно находится Протасевич и в каком статусе.
Новые обвинения девушке Протасевича
Тем временем
Софья Сапега, фото 2019 года. Фото Рейтер
Сапеге вменяют эту статью как администратору канала «Черная книга Беларуси».
Таким образом Сапега является подозреваемой по трем статьям УК Беларуси:
• ч.1 ст. 342 УК Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления) — до трех лет лишения свободы;
• ч.1 ст. 293 УК Беларуси (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти) — до 15 лет лишения свободы;
• ч.3 ст. 130 УК Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) — до 12 лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спустя 4 дня после задержания адвокат наконец смогла встретиться со своим подзащитным.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)