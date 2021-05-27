«Бодрый, позитивный и веселый». К Протасевичу впервые пустили адвоката

Источник материала: Салiдарнасць

Спустя 4 дня после задержания адвокат наконец смогла встретиться со своим подзащитным.

Как заявила БелаПАН защитница Инесса Оленская, у Протасевича «все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего».

Из-за подписки о неразглашении адвокат, по ее словам, не может сказать, где именно находится Протасевич и в каком статусе.

Новые обвинения девушке Протасевича

Тем временем Русская служба ВВС со ссылкой на собственные источники сообщает, что задержанная девушка Романа Протасевича россиянка Софья Сапега проходит подозреваемой по еще одному делу, по которому также проходит Роман Протасевич, — о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной соцвражды или розни (часть третья статьи 130 УК), по этой статье девушке грозит до 12 лет лишения свободы.





Софья Сапега, фото 2019 года. Фото Рейтер

Сапеге вменяют эту статью как администратору канала «Черная книга Беларуси».

Таким образом Сапега является подозреваемой по трем статьям УК Беларуси:

• ч.1 ст. 342 УК Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления) — до трех лет лишения свободы;

• ч.1 ст. 293 УК Беларуси (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти) — до 15 лет лишения свободы;

• ч.3 ст. 130 УК Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) — до 12 лет лишения свободы.

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