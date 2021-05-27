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Если на «аварийке», то можно? Водитель ехал в режиме отключенных ПДД (видео)

27.05.2021 21:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель с ником Igor_VW стал очевидцем весьма оригинального поступка водителя Volkswagen Polo. «Около площади Ванеева. Я такой наглости еще не видел: видимо, и у водителя, и у пассажира жена рожала», — отметил автор видео.

Транспортный поток остановился на улице Ванеева: горел красный сигнал светофора. В этот момент со стороны улицы Долгобродской в направлении площади Ванеева проехал Volkswagen Polo. Почему он проехал, когда другие стояли? Потому что рванул на запрещающий сигнал. А как умудрился объехать автомобили, занимавшие все полосы в нужном направлении? Выехал на встречную полосу.

Можно ли что-то сказать в оправдание водителя Polo? Ну, он включил «аварийку».

«Кнопка отключения ПДД была нажата», — предположил пользователь нашего форума с ником Marabu.

Мы готовы выслушать водителя Volkswagen, у которого, наверное, была веская причина для такого маневра. Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Если на «аварийке», то можно? Водитель ехал в режиме отключенных ПДД (видео)

 
 
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Наш читатель с ником Igor_VW стал очевидцем весьма оригинального поступка водителя Volkswagen Polo. «Около площади Ванеева. Я такой наглости еще не видел: видимо, и у...
 
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