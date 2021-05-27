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Головченко пожаловался Мишустину на европейские санкции
27.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
И надеется на российскую помощь.
Беларусь рассчитывает на поддержку России в условиях «возросшего давления со стороны Запада». Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с коллегой из России Михаилом Мишустиным, передает
— Такие меры будут иметь экономические последствия для нашей страны. В такой ситуации мы, конечно, рассчитываем на поддержку ближайшего союзника — Российской Федерации, — сказал Роман Головченко.
Премьер-министр Беларуси предложил рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между двумя странами с выходом на доковидный уровень.
— Буквально сегодня глава европейской дипломатии заявил, что в проект санкционного пакета первым под запрет планируется поставить экспорт удобрений и транзит российского газа через Беларусь. Очевидно, это направлено на то, чтобы запретить закупку из газопроводов, проходящих по Беларуси, которые принадлежат Российской Федерации. Это Ямал — Европа и газотранспортная система «Газпром трансгаз Беларусь», — отметил Головченко.
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И надеется на российскую помощь.
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