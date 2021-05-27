Романчук: «Беларусь грозит вернуться в режим «лихих» 90-х, когда валюта была в большом дефиците»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист — об опасностях, которые несет поручение Лукашенко Нацбанку по валюте.

— Что-то нехорошее собирается на горизонте валютного рынка, — пишет Ярослав Романчук. — Пора серьёзно призадуматься, а для фанатов церкви BYN-рубля, может, даже пригорюнится. Как это часто бывает, сами власти разгоняют страсти. Предчувствие валютного дефицита или BYN-рублёвого наплыва? Или первого и второго одновременно в контексте ужесточения санкций со стороны ЕС и явной неохоты Кремля финансировать макроэкономические и инвестиционные безобразия белорусских властей?

26 мая Лукашенко поручил Национальному банку ограничить вывод валюты за рубеж. Введение таких ограничений – это отказ от свободы текущего счёта платёжного баланса. Беларусь грозит вернуться в режим «лихих» 1990-х, когда валюта была в большом дефиците. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая валютчиков в офисах и в людных местах.

Этот приказ идёт вдогонку новым ограничениям и регуляции валютного рынка, вступающим в силу 9 июля. Необходимо будет регистрировать валютные договоры. Это очередная административная процедура, прохождение которой не является чистой формальностью.

Вторая половина 2021 года грозит быть совсем другой для экономики, чем первая. Аппетиты «красных директоров» и их номенклатурно-силовых начальников при освоении ресурсов бюджета и обротки не снижается. Долги растут. По итогам I квартала 30% выручки идёт на обслуживание банковских кредитов (в промышленности – 39,2%). Банки получили от коммерческих организаций BYN20,75 млрд. Это на 17,1% больше, чем в I квартале прошлого года. Рост платежей от промышленности составил 22,9%, до BYN13,84 млрд. Для сравнения чистая прибыль составила всего BYN1,64 млрд.

За исключением небольшой группы экспортёров, которые вовсю пользуются благоприятной внешней конъюнктурой, остальным приходится очень сильно напрягаться, чтобы не упасть в яму неплатежей, низкого спроса и растущих издержек ведения бизнеса.

Правительство вооружило себя инструментами экстренной реакции на потенциальный рост кризисных явлений. А население? Оно как будто в анабиозе. По состоянию на 1 мая физические лица имели на депозитах $5723,5 млн, что на $126,3 млн меньше, чем в начале года. У юридических лиц валюты на депозитах $5330,1 млн, что на $177 млн больше.

Как должны реагировать владельцы/управляющие этими деньгами, когда они знают про введение новых валютных ограничений? Правильно, желательно до середины июля предпринять меры, чтобы снизить для себя валютные риски. Самоуспокоение, мол, меня это не коснётся, может дорого обойтись в буквальном смысле, особенно когда материализуются внешние и внутренние макроэкономические угрозы.

А что если в пылу борьбы с Западом власти в порыве защиты суверенитета прикажут отказаться от вражеских денег и всем перейти в BYN-рубли? Понятное дело, не кэш, а вот депозиты – вполне… Ведь до инцидента с самолётом мы же тоже не думали, что дно может быть так низко…