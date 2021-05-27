|
Фургон, доверху забитый сигаретами, остановили правоохранители в Чечерском районе
Источник материала: БT
Машина на российских номерах. За рулем девушка, с водительским удостоверением у нее было все в порядке, а вот груз вызвал у оперативников вопросы. Но дама не растерялась и сообщила, мол, сигареты в таких объемах везет, чтобы курить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машина на российских номерах. За рулем девушка, с водительским удостоверением у нее было все в порядке, а вот груз вызвал у оперативников вопросы. Но дама не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)