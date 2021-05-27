Фургон, доверху забитый сигаретами, остановили правоохранители в Чечерском районе

Источник материала: БT

Машина на российских номерах. За рулем девушка, с водительским удостоверением у нее было все в порядке, а вот груз вызвал у оперативников вопросы. Но дама не растерялась и сообщила, мол, сигареты в таких объемах везет, чтобы курить.



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