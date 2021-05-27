О суверенитете и давлении Запада: политологи и эксперты анализируют встречу Лукашенко с парламентариями

Источник материала: ОНТ

4 часа искреннего общения – и это только воочию. Именно столько продолжалась накануне встреча Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Много тем, не меньше вопросов, самых острых и, что называется, на злобу дня. А есть ли ответы?

У Беларуси – да. А вот у тех, кто любит создавать проблемы, особенно извне, ответы свои. И они противоречат нашим интересам. Ситуация с экстренной посадкой самолёта, радикализация в обществе, чего ждать от конституционных изменений и главное – каким быть будущему страны. В Овальном зале парламента говорили о многом.

За событиями в Овальном зале следили онлайн, признаются студенты БНТУ. Но чтобы обсудить то, о чём говорили накануне, Президент, парламентарии и правительство, решили встретиться лично.

Егор Никитин, студент Белорусского национального технического университета: «Считаю важным то, что Президент открыто заявляет о своей позиции относительно всего происходящего в нашей стране, всех процессов. Имеет своё четкую позицию относительно всего этого, относительно будущего развития нашей страны, исходя из всего того, что происходит вокруг нее и с ней».

Они молодые, ещё только получают будущую профессию – и в техническом вузе, понятно, непростую, но понимают, что их будущее – возможность реализовать себя в независимой стране – зависит от стойкости тех, кто принимает решения сегодня. Ведь всё это – ради их них.

Сугубо меркантильных. И свои намерения – экспорт революций – Запад давно не стесняется обсуждать открыто. Как не выбирает и методы. На войне, даже гибридной, ведь все средства хороши.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ: «Ответы прозвучали. И накануне выступления уже становилось очевидным. Что происходит? Белорусов, Беларусь в западной пропаганде "расчеловечивают". Т.е. лишают образа нормальных людей и нас, и россиян. Вот последнее заявление Президента Польши Дуды, что Россия – это ненормальное государство. Для чего это делается? Готовится образ врага. Для гибридной, возможно, не только для гибридной войны».

И задачу довести до точки кипения ситуацию в Беларуси, чтобы пойти дальше, заказчики ставят перед теми, кто ближе. Исполнителями становятся соседи, которые не стесняются ни в выражениях, ни в скандальных поступках.

То, что для альянсов, агрессоров, Беларусь – только перевалочная база для создания своих баз, уже военных, Александр Лукашенко говорил в Овальном зале прямо и доходчиво.

Так сложилось исторически. Ещё со времён Древней Греции, говорят политологи. По принципу «разделяй и властвуй» Запад живёт и сейчас. Только денежные суммы и технологии стали другими.

Алексей Авдонин, политолог, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «На границах Беларуси, в том числе и Союзного государства, и приграничных территорий с Российской Федерацией, происходит очень интенсивное усиление НАТО-вской группировки. Готовится инфраструктура, тыловая, для размещения и развёртывания дивизий, боевых дивизий. Однозначно идёт информация о закупке наступательного вооружения, и характер тех учений, которые проводятся силами НАТО, свидетельствует о массированных и интенсивных мероприятиях по отработке наступательных операций не только в направлении Республики Беларусь, но и приграничных территорий Российской Федерации».

Удержаться союзникам действительно не просто. Но обсуждать Беларусь и Россия будут вместе и Америку, и экономику, отмечал Александр Лукашенко в своём заявлении. Ведь производство и торговля не останавливаются. Белорусская экономика, несмотря на давление, чужие локдауны и пандемию, вовсе развивается в позитивном ключе.

И экономический рычаг давления Запад старается запустить каждый раз, при любой повестке. Ведь чтобы ни происходило в мире – Запад будет обвинять Восток. Давление, санкции. Все технологии отработаны, как и провокации. И Беларусь на себе их испытывает всё больше. Это видят и в России.

Елена Пономарёва, профессор МГИМО (Россия): «Это технология, которая уже не раз применялась западным сообществом, начиная от балканского кризиса и заканчивая Белыми касками в Сирии. В условиях глобализации вырос такой монстр, как глубинное государство, которое представляет собой конгломерат транснациональных компаний и наднациональных структур, военизированных и даже очень часто международного криминала. И очень часто они диктуют свою волю государства. И я уже не говорю про европейские страны, которые плотно включены в повестку наднациональных структур, и она определяет их политику. В белорусском кейсе это очень хорошо видно. Не сами государства принимали решение в этой ситуации, а их фактически подписали, заставили, обязали, вынудили подписаться под мнением каких-то еврочиновников. И Россия, Беларусь, Китай – это форпосты суверенности в современном мире, которые нужно всячески развивать, оберегать и показать, что можно жить достойно, честно и самостоятельно».

И понятие чести некоторые начинают забывать. Память у соседей – короткая. Не помнят, как Беларусь сделала всё, чтобы в Украине было спокойно. За стол переговоров посадили и тех самых еврочиновников в 2014. Но хорошее забывается быстро. И миротворец становится не нужен – т.е. минская площадка, заявляет сегодня первый глава Украины Кравчук. Желание угодить западным спонсорам и политическая конъюнктура в очередной перевешивают здравый смысл и всю помощь от Беларуси.

Агрессивность Запада будет только усиливаться, говорят эксперты. Западный сценарий поглощений уже запущен, но Беларусь справляется и открыто об этом говорит. Готова помочь, дать переговорную площадку, обезопасить, как в случае с самолётом. Поэтому нужно устоять. Особенно в Год единства. Форпостом суверенности в современном полярном мире быть не просто. Но другого выхода, чтобы не потерять себя, просто нет.

Фото: БЕЛТА

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