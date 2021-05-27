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О суверенитете и давлении Запада: политологи и эксперты анализируют встречу Лукашенко с парламентариями
Источник материала: ОНТ
4 часа искреннего общения – и это только воочию. Именно столько продолжалась накануне встреча Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Много тем, не меньше вопросов, самых острых и, что называется, на злобу дня. А есть ли ответы?
У Беларуси – да. А вот у тех, кто любит создавать проблемы, особенно извне, ответы свои. И они противоречат нашим интересам. Ситуация с экстренной посадкой самолёта, радикализация в обществе, чего ждать от конституционных изменений и главное – каким быть будущему страны. В Овальном зале парламента говорили о многом.
За событиями в Овальном зале следили онлайн, признаются студенты БНТУ. Но чтобы обсудить то, о чём
Они молодые, ещё только получают будущую профессию – и в техническом вузе, понятно, непростую, но понимают, что их будущее – возможность реализовать себя в независимой стране – зависит от стойкости тех, кто принимает решения сегодня. Ведь всё это – ради их них.
Сугубо меркантильных. И свои намерения – экспорт революций – Запад давно не стесняется обсуждать открыто. Как не выбирает и методы. На войне, даже гибридной, ведь все средства хороши.
И задачу довести до точки кипения ситуацию в Беларуси, чтобы пойти дальше, заказчики ставят перед теми, кто ближе. Исполнителями становятся соседи, которые не стесняются ни в выражениях, ни в скандальных поступках.
То, что для альянсов, агрессоров, Беларусь – только перевалочная база для создания своих баз, уже военных, Александр Лукашенко говорил в Овальном зале прямо и доходчиво.
Так сложилось исторически. Ещё со времён Древней Греции, говорят политологи. По принципу «разделяй и властвуй» Запад живёт и сейчас. Только денежные суммы и технологии стали другими.
Удержаться союзникам действительно не просто. Но обсуждать Беларусь и Россия будут вместе и Америку, и экономику, отмечал Александр Лукашенко в своём заявлении. Ведь производство и торговля не останавливаются. Белорусская экономика, несмотря на давление, чужие локдауны и пандемию, вовсе развивается в позитивном ключе.
И экономический рычаг давления Запад старается запустить каждый раз, при любой повестке. Ведь чтобы ни происходило в мире – Запад будет обвинять Восток. Давление, санкции. Все технологии отработаны, как и провокации. И Беларусь на себе их испытывает всё больше. Это видят и в России.
И понятие чести некоторые начинают забывать. Память у соседей – короткая. Не помнят, как Беларусь сделала всё, чтобы в Украине было спокойно. За стол переговоров посадили и тех самых еврочиновников в 2014. Но хорошее забывается быстро. И миротворец становится не нужен – т.е. минская площадка, заявляет сегодня первый глава Украины Кравчук. Желание угодить западным спонсорам и политическая конъюнктура в очередной перевешивают здравый смысл и всю помощь от Беларуси.
Агрессивность Запада будет только усиливаться, говорят эксперты. Западный сценарий поглощений уже запущен, но Беларусь справляется и открыто об этом говорит. Готова помочь, дать переговорную площадку, обезопасить, как в случае с самолётом. Поэтому нужно устоять. Особенно в Год единства. Форпостом суверенности в современном полярном мире быть не просто. Но другого выхода, чтобы не потерять себя, просто нет.
Фото: БЕЛТА
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О суверенитете и давлении Запада: политологи и эксперты анализируют встречу Лукашенко с парламентариями
4 часа искреннего общения – и это только воочию. Именно столько продолжалась накануне встреча Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и...
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