|
Новые вызовы и тренды в информационном пространстве: в Минске прошел первый Форум медийного сообщества Беларуси
Источник материала: ОНТМинске прошел первый Форум медийного сообщества Беларуси" class="one-news__figure-img">
Информационная безопасность – еще один вызов, с которым столкнулось современное общество. Определить тенденции, а вследствие и правила игры на медийном пространстве – задача номер один для средств массовой информации. Что логично – у экспертов появилась необходимость усиленной коммуникации. В итоге сегодня в Минске начался первый форум медийного сообщества. Главные проблемы информационного пространства собрались обсудить около сотни представителей республиканских и региональных средств массовой информации, медиаэксперты, участники школы молодых журналистов.
Собрать пневмостартер лично – легко! Это – дополненная реальность. Разработка белорусских айтишников. Такая игрушка может продемонстрировать возможности самосвала потенциальным покупателям в любой точке земного шара. Казалось бы, причем здесь СМИ? Всё просто – телевидение сегодня работает по такому же принципу. Чтобы красочно, наглядно и интересно! Ради зрителя и для него мы каждый день упаковываем информацию в цифру.
Логична и главная риторика на первой в своем роде дискуссионной площадке – цифровизация СМИ. Общество трансформируется. Только вдумайтесь: прямо сейчас, в эту секунду в мире происходит более миллиона звонков, среднее экранное время телефона увеличилось, теперь это 7 часов в сутки. Не забываем, что статистика средняя. А значит, в ней же пожилые люди и младенцы. Информация превратилась в лавинообразный поток. И тут начинается самое сложное. Разобраться, где правда, где ложь.
Давят фейки, недостоверные факты или откровенное вранье. Информационная безопасность – ещё одна риторика форума. Журналисты становятся лидерами мнений, а во многом от медиа и зависит консолидация и сплочение общества. В Год народного единства эти слова приобретают сакральный смысл.
При этом есть понимание, на всех уровнях. По старинке работать уже не получится. Изменился мир, общество, и СМИ тоже должны перестраиваться. Соцсети и мессенджеры – один из выходов!
Немаловажно достучаться до каждого читателя, зрителя, слушателя. В регионах – тем более. База и кадры есть. Главное – совершенствоваться.
Перейти в диджитал – эффективный вариант. Но когда речь идет о средствах массовой информации, не надо забывать, что именно у журналиста ключевая роль. И здесь важна ответственность – пренебрегать этикой и моралью недопустимо.
Кроме того, в фокусе внимания экспертов – производство качественного видео и дизайн. Но иногда даже не картинка важна. Социологические исследования показывают: сейчас бум аудиочатов. Люди всё больше любят слушать, не смотреть. Не исключено, что это приведет к новому витку развития массмедиа. В абсолютно новом качестве.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые вызовы и тренды в информационном пространстве: в Минске прошел первый Форум медийного сообщества Беларуси
Информационная безопасность – еще один вызов, с которым столкнулось современное общество. Определить тенденции, а вследствие и правила игры на медийном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)