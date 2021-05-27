Новые вызовы и тренды в информационном пространстве: в Минске прошел первый Форум медийного сообщества Беларуси

Источник материала: ОНТ

Минске прошел первый Форум медийного сообщества Беларуси" class="one-news__figure-img">

Информационная безопасность – еще один вызов, с которым столкнулось современное общество. Определить тенденции, а вследствие и правила игры на медийном пространстве – задача номер один для средств массовой информации. Что логично – у экспертов появилась необходимость усиленной коммуникации. В итоге сегодня в Минске начался первый форум медийного сообщества. Главные проблемы информационного пространства собрались обсудить около сотни представителей республиканских и региональных средств массовой информации, медиаэксперты, участники школы молодых журналистов.

Собрать пневмостартер лично – легко! Это – дополненная реальность. Разработка белорусских айтишников. Такая игрушка может продемонстрировать возможности самосвала потенциальным покупателям в любой точке земного шара. Казалось бы, причем здесь СМИ? Всё просто – телевидение сегодня работает по такому же принципу. Чтобы красочно, наглядно и интересно! Ради зрителя и для него мы каждый день упаковываем информацию в цифру.

Логична и главная риторика на первой в своем роде дискуссионной площадке – цифровизация СМИ. Общество трансформируется. Только вдумайтесь: прямо сейчас, в эту секунду в мире происходит более миллиона звонков, среднее экранное время телефона увеличилось, теперь это 7 часов в сутки. Не забываем, что статистика средняя. А значит, в ней же пожилые люди и младенцы. Информация превратилась в лавинообразный поток. И тут начинается самое сложное. Разобраться, где правда, где ложь.

Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: «Выбор стал больше. Можно ругать, можно говорить жестко, можно говорить так, как раньше не говорили. Мы изменились, у аудитории сейчас появился выбор. Смотришь в телевизоре, в интернете на сайте, в телефоне. Свободы слова у нас достаточно, у нас источников получения информации стало намного больше».

Давят фейки, недостоверные факты или откровенное вранье. Информационная безопасность – ещё одна риторика форума. Журналисты становятся лидерами мнений, а во многом от медиа и зависит консолидация и сплочение общества. В Год народного единства эти слова приобретают сакральный смысл.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: «Настало время поговорить о том, что происходит в медийном поле страны. О том, как нам совместными усилиями не только здесь, в Минске, но и в регионах (здесь очень много представителей регионов), консолидировано отстаивать позицию государства, позицию страны, позицию суверенитета. Он незыблем, как вчера сказал Президент. Его нельзя подвергать сомнению. Вы видите, что происходит. События, которые в Латвии произошли, дали какой-то определенный толчок, я даже сказал бы, консолидации общества вокруг государственной символики».

Марат Марков, председатель правления телеканала ОНТ: «Сейчас в принципе необходимы лидеры. Потому что вот эта ситуация, которая сложилась в стране и вокруг. Она предполагает в определенной степени героев. В профессии журналиста этот героизм всегда был. Умение, а самое главное, смелось высказать свое мнение публично, отвечать за это мнение и влиять на мнения других, для этого надо иметь определенную смелость».

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: «Мы все время сетовали последние годы. Мол, посмотрите мы конкурируем с соцсетями, мессенджерами, а у них нет рамок и правил. У нас есть стандарты по наполнению, по стилистике. Мы не можем позволить того, что они себя позволяют, поэтому проигрываем. Но во времена, когда запахло жареным, мы увидели, что некоторые журналисты с той стороны превратились в активистов. Мы приняли довольно простое решение. Сказали журналистам, что вы можете делать и говорить всё, что вы посчитаете нужным. Это принесло мгновенный эффект, это касается и авторской журналистики».

При этом есть понимание, на всех уровнях. По старинке работать уже не получится. Изменился мир, общество, и СМИ тоже должны перестраиваться. Соцсети и мессенджеры – один из выходов!

Владимир Перцов, министр информации Беларуси: «Мы будем больше делать акцент на практических и теоретических тренингах и лекциях о том, как трансформировать печатное слово, как преобразовывать эфирные материалы для распространения в социальных сетях, в мессенджерах. В других новых формах коммуникации. Для того, чтобы аудиторию увеличивать».

Немаловажно достучаться до каждого читателя, зрителя, слушателя. В регионах – тем более. База и кадры есть. Главное – совершенствоваться.

Перейти в диджитал – эффективный вариант. Но когда речь идет о средствах массовой информации, не надо забывать, что именно у журналиста ключевая роль. И здесь важна ответственность – пренебрегать этикой и моралью недопустимо.

Кроме того, в фокусе внимания экспертов – производство качественного видео и дизайн. Но иногда даже не картинка важна. Социологические исследования показывают: сейчас бум аудиочатов. Люди всё больше любят слушать, не смотреть. Не исключено, что это приведет к новому витку развития массмедиа. В абсолютно новом качестве.

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