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Глеб Лавров: Цой не рассчитывал, что его «Перемен» все будут трактовать по-своему, он не считал ее песней протеста

27.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Глеб Лавров: Цой не рассчитывал, что его «Перемен» все будут трактовать по-своему, он не считал ее песней протеста

Многие протестующие избирают своим гимном песню «Перемен» Виктора Цоя. Но культовый музыкант эту композицию отказывался считать песней протеста. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал журналист-международник Глеб Лавров.

Глеб Лавров: «Они верят, что Цой написал песню революции. А Цой при этом в интервью говорил, что, вообще, это песня о внутреннем развитии. Более того, эта песня никоим образом в этот фильм [«Асса»] не ложится, она там, как пластиковый зуб в челюсти. В соловьевскую знаменитую, блестящую и очень своевременную картину она не ложилась совершенно. Ее врезал Соловьев, просто вот врезал. Потому что он создавал свой миф, не цоевский. Цой не рассчитывал, что эта песня станет песней революции. И то, что ее будут трактовать, под своими знаменами все революционеры со всеми знаменами, от черных, красных, коричневых, зеленых, от любых, просто по ключевому слову “перемен”, он не рассчитывал. Но самое страшное, что, даже если бы Цой ожил, пришел покурить обратно и ходил бы по улицам с плакатом "Я не это имел в виду, это другое, вы не понимаете", ему бы не поверили. Потому что "Цой жив" – и это миф. Песня "Перемен" жива, и это еще один миф. Они между собой не пересекаются. И эти правда, факты, реальность никому не интересны».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Многие протестующие избирают своим гимном песню «Перемен» Виктора Цоя. Но культовый музыкант эту композицию отказывался считать песней протеста. Об этом в эфире...
 
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