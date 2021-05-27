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Глеб Лавров: Цой не рассчитывал, что его «Перемен» все будут трактовать по-своему, он не считал ее песней протеста
Источник материала: ОНТ
Многие протестующие избирают своим гимном песню «Перемен» Виктора Цоя. Но культовый музыкант эту композицию отказывался считать песней протеста. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал журналист-международник Глеб Лавров.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Глеб Лавров: Цой не рассчитывал, что его «Перемен» все будут трактовать по-своему, он не считал ее песней протеста
Многие протестующие избирают своим гимном песню «Перемен» Виктора Цоя. Но культовый музыкант эту композицию отказывался считать песней протеста. Об этом в эфире...
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