На территории Беларуси поставлен эксперимент по расколу общества по информационному признаку – эксперт

Источник материала: ОНТ

Ситуацию в Беларуси можно назвать «информационным апартеидом». Виной тому – поставленный на нашей территории эксперимент по расколу общества по информационному признаку. Такую мысль в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил журналист-международник Глеб Лавров.

Глеб Лавров: «Эта ситуация сложилась, потому что кому-то интересно было на белорусах попробовать новую систему информационного влияния. А именно выстраивание значительного количества, превышающего потребность, медийных объектов, которые постоянно ретранслируют некую информацию и в конечном итоге полностью забивают информационный фон. И если человек начинает смотреть за этими людьми, за этими источниками информации, считывать информацию отсюда, у него физической нет возможности считывать информацию откуда-то еще. Происходит сегрегация общества по информационному признаку. Происходит информационный апартеид. На территории Беларуси, это важно очень сильно понимать, поставлен эксперимент по расколу общества по информационному признаку. Не как апартеид в Африке, где черные отдельно, белые отдельно. Не как при сексизме во всем мире, мальчики отдельно, девочки отдельно, у нас по информационному признаку общество расколото. У одних есть источники информации, которым доверяют они, у вторых есть источники информации, которым доверяют они. И эти группы вообще не пересекаются. Вот разделить группы, которые на одной кухне смотрят разные Telegram-каналы, разные в Facebook у них друзья, разные в Twitter у них короткие месседжи. До такой степени, чтобы они не могли разговаривать между собой – вот это был фокус, и фокус получился».

Эксперт отметил, что поставленный на белорусском обществе опыт можно сравнить со взрывом медийной ядерной бомбы.

Глеб Лавров: «Формирование реальности за счет информационного влияния на сегодняшний день пока что не изучено. Его изучают прямо на нас. На нас испытали медийную ядерную бомбу. Мы все сегодня оказались в ситуации, когда мы на атолле Бикини в Тихом океане, где испытали атомную бомбу и смотрят: что как дальше. На нас испытали медийное оружие неизмеримого объема с нашей способностью воспринимать информацию. И сейчас все, в том числе наши друзья, смотрят, как мы эту "медийную радиацию" усваиваем, как мы, корчась и стряхивая сожженную кожу, выбрасывая волосы, пытаемся выжить в этой информационной радиации».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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