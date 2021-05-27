Во Дворце искусства открылись выставки живописи, каллиграфии и фотографии

Источник материала: ОНТ

Большой вернисажный день в Минске. Во Дворце искусства одновременно открылись сразу три республиканских выставки. Это тотальный смотр новых произведений живописи, каллиграфии и фото-арта. Свои работы представили авторы из разных регионов страны. Отбор был строгим.

Не только людей «встречают по одёжке». «ЛітАрт», «Мост», «Лабиринт» – у каждого «имени» на афише свой шрифт. Литеры можно изобразить с помощью каллиграфии, леттеринга или типографики. От «А» до «Я» – экспозиция графического дизайна.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников: «От чёрно-белого до цветного, от простого до сложного, от молодых художников, совершенно не оперившихся, до совершенно маститых, народных. Ты не знаешь, что будет за поворотом, какую работу увидишь. Самое главное – эмоция. Потому что настоящее искусство без эмоций не бывает».

Буква ведёт свою родословную от рисунка. Экспозиция выставки живописи построена в форме лабиринта. Любой найдёт свой шедевр. Портрет, пейзаж, натюрморт – кураторы ушли от академической иерархии жанров с точки зрения их престижа.

Две тысячи квадратных метров. Залы «Живописи», «Графики», «Декоративно-прикладного искусства». От сотворения здесь не было места даже скульптуре. А сегодня всё смешалось в «центральном доме» художников.

«Сестрой» живописи сегодня называют фотографию. Однако не простые любительские карточки, коих несть числа. Экспозиция с приставкой «арт» – двойная. Салон мастеров искусства светописи – замыкает анфиладу. «Свежие кадры» – в холле.

Александр Зинкевич, директор Республиканской художественной галереи: «Мы не виноваты! Это белорусское искусство такое многогранное и такое разнообразное. Поэтому три проекта. Они одинаковые по своему качеству. Есть такой термин, как "насмотренный опыт". Необходимо зрителя максимально объёмно познакомить».

На дворцовых площадях только «ЛітАрт» от «А» до «Я» – виртуозно владеют пером немногие. У «Лабиринта» и «Моста» (это, кстати, фестиваль с конкурсной программой) есть в столице и другие геолокации. Следите за афишами с креативными шрифтами.

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