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Во Дворце искусства открылись выставки живописи, каллиграфии и фотографии
Источник материала: ОНТ
Большой вернисажный день в Минске. Во Дворце искусства одновременно открылись сразу три республиканских выставки. Это тотальный смотр новых произведений живописи, каллиграфии и фото-арта. Свои работы представили авторы из разных регионов страны. Отбор был строгим.
Не только людей «встречают по одёжке». «ЛітАрт», «Мост», «Лабиринт» – у каждого «имени» на афише свой шрифт. Литеры можно изобразить с помощью каллиграфии, леттеринга или типографики. От «А» до «Я» – экспозиция графического дизайна.
Буква ведёт свою родословную от рисунка. Экспозиция выставки живописи построена в форме лабиринта. Любой найдёт свой шедевр. Портрет, пейзаж, натюрморт – кураторы ушли от академической иерархии жанров с точки зрения их престижа.
Две тысячи квадратных метров. Залы «Живописи», «Графики», «Декоративно-прикладного искусства». От сотворения здесь не было места даже скульптуре. А сегодня всё смешалось в «центральном доме» художников.
«Сестрой» живописи сегодня называют фотографию. Однако не простые любительские карточки, коих несть числа. Экспозиция с приставкой «арт» – двойная. Салон мастеров искусства светописи – замыкает анфиладу. «Свежие кадры» – в холле.
На дворцовых площадях только «ЛітАрт» от «А» до «Я» – виртуозно владеют пером немногие. У «Лабиринта» и «Моста» (это, кстати, фестиваль с конкурсной программой) есть в столице и другие геолокации. Следите за афишами с креативными шрифтами.
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Большой вернисажный день в Минске. Во Дворце искусства одновременно открылись сразу три республиканских выставки. Это тотальный смотр новых произведений...
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