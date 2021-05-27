Экономические привилегии Оршанского региона дали ускоренное развитие сельского хозяйства, бизнеса и крупных предприятий

Источник материала: ОНТ

Почти 160 проектов уже реализовали в Оршанском районе после подписания Указа о комплексном развитии региона. Экономические привилегии подтолкнули к ускоренному развитию и сельское хозяйство, и малый бизнес, и крупные промышленные предприятия, которые сейчас переживают второе рождение.

До 400 баллонов за сутки сходит с конвейера этого предприятия. Вышли на производственный максимум, продукция востребована в пищевой, машиностроительной и газовой промышленности. В год пандемии открылась еще одна ниша – медицинская, в таких баллонах перевозят кислород, и заказы в Оршу поступают из разных стран.

Производство бесшовных баллонов – совместный проект белорусских металлургов и чешского бизнеса. За полтора года освоили выпуск всей типовой продукции от 10 до 100 литров. И сейчас нацелены на реализацию еще двух инвестпроектов.

В последние годы регион активно даёт вторую жизнь зданиям, которые ранее не использовались. Из почти 700 объектов решили судьбу 545-ти. Ветхие и громоздкие здания сносят. На «Легмаше» старое административное здание «разберут» в три захода. Второе рождение переживает инструментальный завод – сейчас он под крылом Минского тракторного. Под крышей здесь 4 гектара. Чтобы загрузить такие площади – здесь, кроме привычного производства инструментов, открыли и настоящий шоу-рум. Тут и сервисный центр, обслуживают уже 250 тракторов сразу в девяти районах Витебской и Могилёвской областей.

Два старых цеха уже прошли модернизацию. Особые свойства металл приобретает в новом гальваническом цеху, прежние здесь только стены. Там, где гулял ветер, теперь будет новая линия по производству гидроподъёмников. Уже идёт наладка оборудования. Будет цех по производству высокоточного инструмента. И на завод стали возвращаться бывшие сотрудники, Андрей здесь трудился до 2005-го, потом ушёл в строительную отрасль – и вот уже год снова за станком.

С момента подписания Указа Президента, благодаря которому Оршанский район стал «полигоном» по экономическим инновациям, прошло 2,5 года. Предварительные итоги подвели в области. Орша – лидер по промышленному росту, к прошлому году плюс 108%. Инвестиции в основной капитал – вообще рост 120%. Сразу несколько крупных инвестиционных проектов реализуется и в сельском хозяйстве. Потом практический опыт Орши будут внедрять другие регионы с численностью населения более 80 тысяч, их в стране 13.

Из 14 преференций самыми популярными у бизнеса оказались пониженные ставки при упрощенной системе налогообложения и при уплате обязательных страховых взносов. Только за три месяца этого года 80 предприятий сэкономили около 4 млн рублей. При этом доля малого и среднего бизнеса в бюджете района выросла в полтора раза и сейчас уже почти 34%. На выездное заседание облисполкома сегодня были приглашены и руководители всех районов области, чтобы уже сейчас начинали перенимать положительный опыт Орши.

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