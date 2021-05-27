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Медийная кампания против Беларуси – это кампания не против нас, а против России – эксперт

27.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медийная кампания против Беларуси – это кампания не против нас, а против России – эксперт

Беларусь стала полигоном для обкатки медийной кампании против России. Не исключено, что уже ближайшей осенью там будут пытаться реализовать узнаваемые сценарии – буквально под кальку белорусских событий. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил журналист-международник Глеб Лавров.

Глеб Лавров: «Да, медийная кампания против Беларуси ведется. Да, эта медийная кампания ведется не первый месяц, не первые полгода и не первый год. Она подготавливалась годами. Но! Я сейчас разломаю на части вам сознание, если скажу, что это кампания не против Беларуси. А она не против Беларуси. Дело в том, что снова диспропорциональные реакции, диспропорциональные объемы. Не нужно было Беларуси такое огромное международное эхо. Размеры тех механизмов, которые сегодня в медийном поле применяются против Беларуси, они гораздо больше Беларуси, в десятки раз. Не воспринимает белорусский потребитель информации столько про себя. Мы не государство-суперзвезда. Да, мы в центре Европы географически. Да, мы государство с традициями, с многими связями в современном мире, но мы не государство-суперзвезда, мы не Монако, куда все приезжают просаживать свои капиталы и о котором знают все. А теперь о нас неожиданно знают все. Почему? Потому что эти механизмы на нас обкатывали, чтобы использовать их на нашей соседке России. И они будут использованы, буквально осенью начнется, когда будут выборы в Госдуму. И вот там они необходимы, эти механизмы, чтобы просадить в Госдуму России прозападную политическую силу. В какой конфигурации, как она будет выглядеть, на сегодняшний день мы не знаем. Но я не исключаю того, что это будет буквальная калька с белорусских событий. Навальный уже сидит, он уже показывает из-за стекла бронированного сердечко, у него есть прекрасная красивая жена, которая может говорить без суфлера. И у нее есть потрясающие высокие подруги, которых можно поставить рядом. И все это вместе тоже может сработать. Не факт, что сработает, потому что россияне посмотрели, что происходит в Беларуси, и начали предпринимать меры».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Беларусь стала полигоном для обкатки медийной кампании против России. Не исключено, что уже ближайшей осенью там будут пытаться реализовать узнаваемые сценарии –...
 
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