Россия не разрешила рейсу Austrian Airlines прибыть не через Беларусь

Источник материала: ОНТ

Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие её рейса Вена – Москва по маршруту, следовавшему не через воздушное пространство Беларуси. Об этом со ссылкой на представителя австрийской авиакомпании сообщает ТАСС.

Как отметили в компании, компания приостановила полеты через воздушное пространство Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС. По этой же причине перевозчик был вынужден скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута должно было быть одобрено российскими авиационными властями, однако они не выдали компании это разрешение, в результате чего рейс был отменен.

При этом ранее аналогичное решение было принято в отношении двух рейсов компании Air France из Парижа в Москву. Первый рейс был отменен 26 мая, а второй – уже сегодня, 27 мая. Кроме того, в последствии был отменен еще один рейс Austrian Airlines, однако на сей раз уже грузовой. Самолет следовал по направлению из Вены в Нанкин (Китай), однако российская сторона также не выдала разрешения на изменение маршрута.

Фото: Freepik

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