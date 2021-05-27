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Глеб Лавров: не было бы севшего самолета Ryanair – был бы пароход, реакция Запада была заготовлена заранее
Источник материала: ОНТ
Реакция стран Запада на приземление самолета Ryanair в Минске была заготовлена еще до самого события. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил журналист-международник Глеб Лавров.
После катастрофы с российским самолетом Ту-154, сбитым над Черным морем в 2001 году, воздушное пространство над Украиной не было закрыто, а международная реакция была скромной. Эксперт отмечает, что сравнение с международной реакцией после приземления Ryanair в Минске очень показательно.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Глеб Лавров: не было бы севшего самолета Ryanair – был бы пароход, реакция Запада была заготовлена заранее
Реакция стран Запада на приземление самолета Ryanair в Минске была заготовлена еще до самого события. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил...
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