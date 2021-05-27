Глеб Лавров: не было бы севшего самолета Ryanair – был бы пароход, реакция Запада была заготовлена заранее

Источник материала: ОНТ

Реакция стран Запада на приземление самолета Ryanair в Минске была заготовлена еще до самого события. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил журналист-международник Глеб Лавров.

Глеб Лавров: «Давайте смотреть объем реакции, который вызвало это событие. Он непропорционален, несоразмерен. То есть эта реакция изначально была задумана и сейчас она реализована. И триггером этой реакции стало якобы событие. Так вот, нет, не стало. Когда в лесу падает дерево, никто не слышит, скрипело ли оно или не скрипело. В этой ситуации с самолетом дерево, слава богу, не упало. Но скрип есть. И есть масса людей, которые подтверждают, что этот скрип разрушил их сознание, им плохо. Надо как-то реагировать. Скрип от дерева, которого не было, на сегодняшний день вызвал реакцию, которая потрясла весь лес».

После катастрофы с российским самолетом Ту-154, сбитым над Черным морем в 2001 году, воздушное пространство над Украиной не было закрыто, а международная реакция была скромной. Эксперт отмечает, что сравнение с международной реакцией после приземления Ryanair в Минске очень показательно.

Глеб Лавров: «Из чего мы делаем простейший вывод: никакого отношения реакция на ситуацию в белорусском небе не имеет с тем, что последовало. Не было бы севшего самолета, сел бы пароход. Они вообще не летают, но он бы сел. Он бы был в небе над Беларусью, и он бы сел на мель в Минск-2, под камерами. И все бы сказали "Да они еще и пароход умудрились посадить". Да, вот так сегодня информационная реальность влияет на реальную реальность».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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