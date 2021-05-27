ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глеб Лавров: не было бы севшего самолета Ryanair – был бы пароход, реакция Запада была заготовлена заранее

27.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Глеб Лавров: не было бы севшего самолета Ryanair – был бы пароход, реакция Запада была заготовлена заранее

Реакция стран Запада на приземление самолета Ryanair в Минске была заготовлена еще до самого события. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил журналист-международник Глеб Лавров.

Глеб Лавров: «Давайте смотреть объем реакции, который вызвало это событие. Он непропорционален, несоразмерен. То есть эта реакция изначально была задумана и сейчас она реализована. И триггером этой реакции стало якобы событие. Так вот, нет, не стало. Когда в лесу падает дерево, никто не слышит, скрипело ли оно или не скрипело. В этой ситуации с самолетом дерево, слава богу, не упало. Но скрип есть. И есть масса людей, которые подтверждают, что этот скрип разрушил их сознание, им плохо. Надо как-то реагировать. Скрип от дерева, которого не было, на сегодняшний день вызвал реакцию, которая потрясла весь лес».

После катастрофы с российским самолетом Ту-154, сбитым над Черным морем в 2001 году, воздушное пространство над Украиной не было закрыто, а международная реакция была скромной. Эксперт отмечает, что сравнение с международной реакцией после приземления Ryanair в Минске очень показательно.

Глеб Лавров: «Из чего мы делаем простейший вывод: никакого отношения реакция на ситуацию в белорусском небе не имеет с тем, что последовало. Не было бы севшего самолета, сел бы пароход. Они вообще не летают, но он бы сел. Он бы был в небе над Беларусью, и он бы сел на мель в Минск-2, под камерами. И все бы сказали "Да они еще и пароход умудрились посадить". Да, вот так сегодня информационная реальность влияет на реальную реальность».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реакция стран Запада на приземление самолета Ryanair в Минске была заготовлена еще до самого события. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маскоўскі авіярэйс у Вільню паляцеў у абыход Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by