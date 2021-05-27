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Эксперт: после замены госфлага Беларуси Латвия получила грандиозные имиджевые потери

27.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперт: после замены госфлага Беларуси Латвия получила грандиозные имиджевые потери

Журналист-международник Глеб Лавров в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ попытался объяснить мотивы мэра Риги, заменившего госфлаг Беларуси на запрещенную символику.

Глеб Лавров: «Здесь очень четко надо осознавать, что Латвия снимала флаг как ответ, в том числе как санкцию против Беларуси, на ситуацию с самолетом [Ryanair] не для Беларуси. Она получила грандиозные имиджевые потери на внешнем контуре. С [Международной] федерацией хоккея, внутренняя федерация хоккея Латвии, возмутившиеся этим фактом, две партии возмутились и требуют сейчас отставки мэра Риги. Который с 2020 года, между прочим, с октября всего сидит-то на своем посту. Кстати, с мэром Риги большая интересная ситуация. Если вбить в поисковик "мэр Риги", до сих пор выдает Нила Ушакова. Вот теперь будет выдавать уже не Нила Ушакова. Еще никто не знает, как зовут нового мэра Риги, но он уже вошел в историю, как "тот с флагом". Так вот, Латвия для внутреннего употребления показала, что она не просто так какая-то страна Прибалтики – она, между прочим, страна, которая сняла флаг Беларуси. То есть, по большому счету, произошла десакрализация. Вот, с одной стороны, есть государство Латвия, у которого есть герб, флаг, гимн и своя территория. А с другой стороны есть Беларусь, у которой флага уже нет. По мнению мэра Риги. Латвия – это народ, это власти, внутри себя у них межпартийная грызня, и один из сегментов власти в Латвии – это проевропейски ориентированные, их "соросятами" тоже называют. И один из них – это мэр Риги. Вот он заработал на этом демарше себе очки среди своих политических сторонников, который, по большому счету, поднимает в глазах его сторонников Латвию над Беларусью. Потому что у Латвии есть флаг, а у Беларуси вроде как нет».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Журналист-международник Глеб Лавров в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ попытался объяснить мотивы мэра Риги, заменившего госфлаг Беларуси на...
 
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